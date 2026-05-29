McLaren investiert in die Zukunft: Formel-1-Test von Leo Fornaroli in Texas

Dass Leo Fornaroli zu den hoffnungsvollsten Rennfahrer-Talenten gehört, bewies der junge Italiener bereits in der Saison 2024. Damals krönte er sich in seinem zweiten Formel-3-Jahr zum Champion in der zweithöchsten Nachwuchs-Kategorie. Ein Jahr später wiederholte er das Kunststück in der Formel 2 und damit im Vorzimmer der Formel 1.

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McLaren wurde dadurch auf den schnellen Mann aus Piacenza aufmerksam, und nahm ihn kurzerhand ins eigene Nachwuchskader auf. Seit diesem Jahr bekleidet er – zusammen mit Pato O'Ward die Rolle des Reservisten für das Weltmeister-Team, das ihm bereits mehrere Formel-1-Tests in einem älteren GP-Renner ermöglicht hat.

Gelungene Streckenpremiere in Austin

Den ersten Test absolvierte er im März auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Ein Monat später rückte er auf dem Silverstone Circuit aus – beide Male war er im MCL60 von 2023 unterwegs. Im gleichen Auto hat er nun seine Streckenpremiere in Austin bestritten. Auf dem Circuit of the Americas spulte er im Rahmen des zweitägigen Testeinsatzes 77 Runden und damit knapp 425 km ab.

Hinterher schwärmte der 21-Jährige: «Es ist immer wieder ein unglaubliches Erlebnis, ein Formel-1-Fahrzeug zu fahren. Ich bin McLaren dankbar, dass sie mir erneut die Gelegenheit gegeben haben, mich hinters Steuer des MCL60 zu klemmen. Ich fühle mich sowohl mit dem Auto als auch mit dem Team immer wohler.»

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«Der Testplan war eine Steigerung gegenüber meinem letzten Test in Silverstone. Wir konnten einige Startübungen absolvieren, wodurch ich ein noch besseres Verständnis dafür gewonnen habe, was es braucht, um einen GP-Boliden in einem Rennen zu fahren», berichtete Fornaroli ausserdem. Er sei von allen unterstützt und motiviert worden, fügte er an.

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Zum Circuit of the Americas sagte er: «Das war das erste Mal, dass ich auf dieser Strecke ausgerückt bin. Es hat mir wirklich Spass gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Einsatz im Formel-1-Auto. Bis dahin werde ich das McLaren-Team im Simulator beim GP von Monaco unterstützen.»