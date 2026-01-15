McLaren: Lando Norris & Oscar Piastri mit Leonardo Fornaroli & Pato O’Ward

McLaren Racing hat am 15. Januar die McLaren Mastercard Formel-1-Team-Reservefahrer bestätigt: Der Italiener Leonardo Fornaroli (21) und der Mexikaner Pato O'Ward (26) kommen zum Einsatz, sollten Formel-1-Weltmeister Lando Norris oder der Australier Oscar Piastri nicht fahren können.

McLaren Racing gab bekannt, dass der 2025er FIA-Formel-2-Champion Leonardo Fornaroli zusätzlich zu seinen Aufgaben als Test- und Entwicklungsfahrer im McLaren-Fahrerentwicklungsprogramm die Rolle des ersten McLaren-Reservefahrers für 2026 übernehmen wird. Pato O'Ward wird neben seinem Kampf um die Meisterschaft mit Arrow McLaren in der IndyCar-Serie weiterhin als Reservefahrer für das Team tätig sein.

Das Team bestätigt zudem die vollständige Teilnehmerliste seines Talentförderungsprogramms sowie deren Rennprogramme für das Jahr.

Das McLaren-Fahrerentwicklungsprogramm für 2026 umfasst neben Fornaroli und O’Ward den Spanier Christian Costoya (15), den Italiener Matteo De Palo (18), die Finnin Ella Häkkinen (14), die Engländerin Ella Lloyd (20), die Engländerin Ella Stevens (19), den Niederländer Dries Van Langendonck (15) und dessen Landsmann Richard Verschoor (25).

Das Programm – unter der Leitung von Chief Business Affairs Officer Alessandro Alunni Bravi – hat das übergeordnete Ziel, die Fahrer auf ihrem Weg in die Formel 1, die IndyCar-Serie und den bevorstehenden Einstieg des Teams in die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zu unterstützen.

In seiner Rolle als Reserve-, Test- und Entwicklungsfahrer wird Leonardo Fornaroli ein intensives Test- und Simulationsprogramm absolvieren, um seine Entwicklung zu fördern und das Formel-1-Team in dieser beispiellosen Ära neuer Reglements wertvoll zu unterstützen.

Der langjährige Formel-2-Fahrer Richard Verschoor wird mit dem DUQUEINE Team in der LMP2-Klasse der European Le Mans Series antreten und parallel dazu ein Testprogramm im gesamten McLaren-Racing-Portfolio absolvieren, während sich das Team auf seinen bevorstehenden Einstieg in die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft vorbereitet.

Matteo De Palo gibt sein Debüt in der FIA Formel 3 mit Trident Motorsport und steigt nach einer erfolgreichen Saison 2024 als Vizemeister der Formel-Regional-Europameisterschaft in die nächsthöhere Klasse der Formel 1 auf.

Ella Lloyd setzt ihre Karriere in der F1 Academy mit McLaren und Rodin Motorsport fort und knüpft an ihre überaus erfolgreiche Debütsaison an, in der sie als Rookie des Jahres ausgezeichnet wurde.

Ella Stevens wird das Team ebenfalls in der F1 Academy mit Rodin Motorsport vertreten und den McLaren Oxagon pilotieren. Ende 2025 kündigte das Team an, sein Engagement für den Einstieg von Frauen in den Motorsport zu verstärken und in Partnerschaft mit NEOM ein zweites Auto in die Serie aufzunehmen.

Nach einem erfolgreichen Formel-4-Testprogramm im Jahr 2025 wechselt Dries Van Langendonck offiziell in den Formelsport und startet mit Rodin Motorsport in der Britischen Formel-4-Meisterschaft und der Formel-Winterserie.

Christian Costoya wird ebenfalls vom Kartsport in ein Formel-4-Programm aufsteigen und in der Saison 2026 in der italienischen Formel-4-Meisterschaft, der Euro-4-Meisterschaft und der Formel-4-Meisterschaft des Nahen Ostens antreten.

