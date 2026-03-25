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McLaren nach Blamage für Norris/Piastri: In Japan mehr aus dem Auto holen

Das hatte es in 60 Jahren McLaren zuvor nie gegeben: Noch vor dem Beginn des WM-Laufs von China mussten beide Papaya-Rennwagen zur Seite gestellt werden. In Japan soll es besser laufen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris im Training zum China-GP
Lando Norris im Training zum China-GP
Foto: XPB
Lando Norris im Training zum China-GP
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Was für eine Blamage für Weltmeister Lando Norris und GP-Sieger Oscar Piastri: Weder der Engländer noch der Australier konnten den Grossen Preis von China unter die Räder nehmen.

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Im Wagen von Norris klappte die Steuerung der Batterie des Mercedes-Motors nicht mehr. Die Antriebseinheit im Auto von Piastri liess sich nicht anwerfen.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «In meiner ganzen Karriere habe ich es noch nie erlebt, dass es bei beiden Autos vor dem Start zu einem Problem mit der Elektrik kommt.»

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Im Artikel erwähnt

McLaren: Ausgiebige Fehlersuche

Beide Fahrer haben die Pause zwischen China und Japan genutzt für lange Gespräche mit den Technikern und viel Zeit im Rennsimulator. Zusammen mit der Rennmotoren-Abteilung von Mercedes wurde eine Untersuchung durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese beiden separaten Probleme wie in Shanghai nicht wieder auftreten.

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Max Verstappen, Mark Temple, Oscar Piastri und Charles Leclerc
Max Verstappen, Mark Temple, Oscar Piastri und Charles Leclerc
Foto: XPB
Max Verstappen, Mark Temple, Oscar Piastri und Charles Leclerc
© XPB

Mark Temple, für die Leistungsfähigkeit des McLaren-Renners verantwortlich: «An den ersten zwei GP-Wochenenden haben wir zwei sehr unterschiedliche Streckenlayouts gesehen. Der Grosse Preis von Australien im Melbourne Park bietet mittelschnelle und schnelle Kurven, während die Shanghai International Circuit in China lange, langsame und mittelschnelle Kurven umschliesst.»

«Wir haben daher zwei verschiedene Anforderungen an die Antriebseinheiten in Bezug auf Energierückgewinnung und -abruf erlebt, die Bereiche wie Fahrweise und Renntaktik beeinflussen.»

«Mit Blick auf dieses Wochenende in Japan erwarten wir, dass es eher wie in Melbourne ablaufen wird. Suzuka bleibt mit seinen Kult-Kurven eine einzigartige und anspruchsvolle Streckenführung, ist aber wie Melbourne eine Energie-limitierte Strecke. Daher rechnen wir in mehreren Bereichen, etwa bei der Einfahrt in Kurve 1, mit stärkeren Auswirkungen der Energierückgewinnung. Dies wird neben der Fahrzeug-Abstimmung und der Reifennutzung ein wichtiger Bereich für die Optimierung sein.»

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George Russell

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George Russell

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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Charles Leclerc

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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Oliver Bearman

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Oliver Bearman

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MoneyGram Haas F1 Team

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Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

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+59,647

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8

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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30

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Isack Hadjar

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Isack Hadjar

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Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

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Atlassian Williams Racing

55

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Franco Colapinto

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Franco Colapinto

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