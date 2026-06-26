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McLaren ohne WM-Chance? Oscar Piastri schreibt WM-Titel noch nicht ab

Nach einem schwierigen Saisonauftakt belegt Oscar Piastri nur den sechsten WM-Rang. Dennoch will der ehrgeizige Australier aus dem McLaren-Team seine Titel-Hoffnungen noch nicht begraben.

Formel 1

Oscar Piastri weiss: In der Formel 1 kann sich das Blatt schnell wenden
Oscar Piastri weiss: In der Formel 1 kann sich das Blatt schnell wenden
Foto: Bearne / XPB Images
Oscar Piastri weiss: In der Formel 1 kann sich das Blatt schnell wenden
© Bearne / XPB Images

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Im vergangenen Jahr gehörte Oscar Piastri bis zur Schlussphase der Saison noch zu den Top-Favoriten für den WM-Titel. Lange führte der junge Rennfahrer aus Melbourne die Fahrer-Wertung an, und sein Vorsprung war zeitweise auch so beachtlich, dass viele GP-Beobachter eine frühe Titelentscheidung zu Gunsten des Australiers befürchteten.

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Doch eine Leistungskrise im letzten Abschnitt der Saison sorgte dafür, dass Piastris Vorsprung immer weiter schrumpfte – und schliesslich musste er sich nicht nur gegen seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris geschlagen geben. Er landete in der Endabrechnung auch hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

Zwei bittere Pillen zum Saisonstart

Die Hoffnung, mit neuem Schwung ins neue Jahr zu starten, wurde schnell zerschlagen. Gleich bei den ersten beiden Grands Prix musste der ehrgeizige 25-Jährige zwei schmerzliche Nuller hinnehmen. Beim Heimspiel im Albert Park von Melbourne flog er noch vor dem Löschen der Startampel ab, in China sorgte die Technik dafür, dass er am Rennsonntag gar nicht erst in den GP steigen konnte.

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Beim dritten GP in Japan meldete sich Piastri dann mit einem GP-Podestplatz zurück. Als Zweiter fuhr er sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison ein. Zum aktuellen Rennwochenende auf dem Red Bull Ring reiste er als WM-Sechster an. Im ersten freien Training drehte er die drittschnellste Runde.

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Das Blatt kann sich schnell wenden

Schon vor der ersten Session erklärte der neunfache GP-Sieger trotzig, dass er seine WM-Chance nicht abschreiben will. Er betonte: «Die Chancen stehen definitiv nicht gut für uns. Aber ich denke, das letzte Jahr hat ziemlich deutlich gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können.»

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«Wir haben in dieser Saison noch einen langen Weg vor uns. Ja, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir uns verbessern müssen und dass sich für uns etwas ändern muss, aber ich glaube nicht, dass wir uns schon vom Titelkampf verabschieden sollten», betonte der McLaren-Star.

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