McLaren-Star Oscar Piastri in Miami: «Dann ist etwas Eigenartiges passiert»

Oscar Piastri war in Miami im Sprint-Qualifying bereits der langsamere der beiden McLaren-Piloten und auch im GP-Qualifying hatte sein Teamkollege Lando Norris die Nase vorn. Der Brite drehte die viertschnellste Runde, nachdem er zuvor noch die Sprint-Pole und den Sieg im Mini-Rennen errungen hatte. Piastri, der im Sprint von Startplatz 3 auf Rang 2 fuhr, musste sich mit dem siebten Platz begnügen. Er blieb im entscheidenden Moment mehr als drei Zehntel langsamer als sein Stallgefährte.

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Danach gestand der Rennfahrer aus Melbourne: «Es war etwas knifflig, denn es haben einige Faktoren eine Rolle gespielt, wie etwa der Wind und die Streckenbedingungen. Das war also keine reibungslose Session, vor allem die letzte Runde im dritten Quali-Segment war nicht sauber.»

«Ich kam gut durch die Kurven 4 bis 6, doch dann ist etwas Eigenartiges passiert – und das ist der Grund für meinen starken Mittelsektor. Ich hatte mit Superclipping zu kämpfen und dadurch viel Zeit verloren. Damit habe ich nicht gerechnet. Deshalb hatte ich hinterher so viel Energie auf der Gegengeraden, sodass der mittlere Sektor stark ausgesehen hat», schilderte der 25-Jährige.

Angesichts der Wetterprognose, die für den heutigen Rennsonntag Gewitter vorhersagt, erklärte Piastri grinsend: «Ich werde wohl erst ein paar Ruder bauen müssen. Ich weiss nicht, wie das Wetter wird, ehrlich gesagt habe ich die jüngsten Voraussagen noch nicht angeschaut. Es behauptet einfach jeder, dass es nass werden wird.»

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«Wenn es stimmt, dann wird das natürlich für jede Menge Probleme sorgen, denn keiner ist diese Autos bisher wirklich im Regen gefahren, und niemand weiss so recht, wie sie sich im Renntrimm auf nasser Bahn verhalten werden. Vielleicht haben wir ja Glück, und das spielt uns in die Hände, ich hoffe das zumindest», ergänzte der neunfache GP-Sieger.