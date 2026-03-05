McLaren-Star Oscar Piastri: Rückblick auf die «wichtigste Lektion» von 2025

Dass Oscar Piastri den WM-Titel im vergangenen Jahr nicht erobern konnte, war zur Saisonmitte noch nicht abzusehen. Denn der junge McLaren-Star führte die WM auf seinen Teamkollegen und dem letztjährigen Titelverteidiger Max Verstappen lange an. In der Schlussphase des WM-Kampfs brach seine Leistung aber ein. Gleichzeitig präsentierten sich die Konkurrenten in Top-Form.

Und am Ende reiste der Australier nur noch mit Aussenseiter-Chancen zum Saisonfinale nach Abu Dhabi. Auf dem Wüstenkurs im Emirat setzte sich im Rennen Verstappen durch. Die Titel-Krone eroberte aber Piastris Teamkollege Norris, der den Dritten Platz einfuhr und damit zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte als der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team.

Piastri musste sich mit dem zweiten Platz im Rennen und dem dritten Rang in der Endabrechnung begnügen. Vor seinem diesjährigen Heimspiel in Melbourne erinnerte er sich: «Einige der Lektionen waren gut zu lernen, andere waren schwieriger, aber in Bezug auf meine Leistung und die Höhepunkte, die ich letztes Jahr hatte, gab mir die Saison eine gute Portion Selbstvertrauen.»

«Es war eine Bestätigung für mich selbst, dass ich ein starker Gegner sein kann, wenn ich alles richtig mache und mein Potenzial ausschöpfe», betonte der 24-Jährige. «Er habe einige unterschiedliche Erkenntnisse gewonnen, fuhr er fort. «Einige waren technischer Natur, und bei einigen ging es ums Fahren, was für mich zu Beginn der Saison noch keine Herausforderung war. Und dann gab es auch eine lange Reihe von Rennen, die aus vielen verschiedenen Gründen ziemlich ereignisreich waren.»

«Ich denke, dass die wichtigsten Lektionen des vergangenen Jahres war, zu lernen, wie ich mit solchen Situationen besser umgehen kann und wie wir als Team besser damit umgehen können. Ich denke, dass ich viel Gutes geleistet habe und ich versuche, meine Lehren zu ziehen», ergänzte der neunfache GP-Sieger.