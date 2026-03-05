Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

McLaren-Star Oscar Piastri: Rückblick auf die «wichtigste Lektion» von 2025

Lange durfte sich McLaren-Star Oscar Piastri Hoffnungen auf den Titel machen, doch dann wurde er nur WM-Dritter. Der Australier sprach vor seinem diesjährigen Heimspiel über seine wichtigste Lektion.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Oscar Piastri stärkte im vergangenen Jahr sein Selbstvertrauen
Oscar Piastri stärkte im vergangenen Jahr sein Selbstvertrauen
Foto: Bearne / XPB Images
Oscar Piastri stärkte im vergangenen Jahr sein Selbstvertrauen
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass Oscar Piastri den WM-Titel im vergangenen Jahr nicht erobern konnte, war zur Saisonmitte noch nicht abzusehen. Denn der junge McLaren-Star führte die WM auf seinen Teamkollegen und dem letztjährigen Titelverteidiger Max Verstappen lange an. In der Schlussphase des WM-Kampfs brach seine Leistung aber ein. Gleichzeitig präsentierten sich die Konkurrenten in Top-Form.

Werbung

Werbung

Und am Ende reiste der Australier nur noch mit Aussenseiter-Chancen zum Saisonfinale nach Abu Dhabi. Auf dem Wüstenkurs im Emirat setzte sich im Rennen Verstappen durch. Die Titel-Krone eroberte aber Piastris Teamkollege Norris, der den Dritten Platz einfuhr und damit zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte als der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team.

Piastri musste sich mit dem zweiten Platz im Rennen und dem dritten Rang in der Endabrechnung begnügen. Vor seinem diesjährigen Heimspiel in Melbourne erinnerte er sich: «Einige der Lektionen waren gut zu lernen, andere waren schwieriger, aber in Bezug auf meine Leistung und die Höhepunkte, die ich letztes Jahr hatte, gab mir die Saison eine gute Portion Selbstvertrauen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es war eine Bestätigung für mich selbst, dass ich ein starker Gegner sein kann, wenn ich alles richtig mache und mein Potenzial ausschöpfe», betonte der 24-Jährige. «Er habe einige unterschiedliche Erkenntnisse gewonnen, fuhr er fort. «Einige waren technischer Natur, und bei einigen ging es ums Fahren, was für mich zu Beginn der Saison noch keine Herausforderung war. Und dann gab es auch eine lange Reihe von Rennen, die aus vielen verschiedenen Gründen ziemlich ereignisreich waren.»

Werbung

Werbung

«Ich denke, dass die wichtigsten Lektionen des vergangenen Jahres war, zu lernen, wie ich mit solchen Situationen besser umgehen kann und wie wir als Team besser damit umgehen können. Ich denke, dass ich viel Gutes geleistet habe und ich versuche, meine Lehren zu ziehen», ergänzte der neunfache GP-Sieger.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien