McLaren-Star Oscar Piastri: Versöhnlicher Testabschluss in Barcelona

Ein Problem mit dem Sprit-System sorgte am Donnerstag dafür, dass Oscar Piastri kaum zum Fahren kam. Der McLaren-Pilot hatte am Ende des vierten Testtages auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erst 48 Runden gedreht, entsprechend gross war die Hoffnung, am letzten Testtag einen reibungslosen Einsatz zu erleben.

Die Gebete des Australiers wurden erhört, am letzten Testtag teilte er sich die Arbeit mit seinem Teamkollegen und durfte als Erster ins Cockpit des MCL40 klettern. Bis zur Mittagspause drehte er 80 Runden und legte dabei knapp 372 km zurück. Danach erklärte er sichtlich erleichtert: «Dieser Tag war gut, es war schön, ein paar Runden drehen zu können. Das war ein sehr viel reibungsloserer Tag als unsere ersten beiden Testtage hier.»

«Ich fand einen ziemlich guten Rhythmus und konnte endlich eine Vorstellung davon bekommen, wie sich das Auto anfühlt, was natürlich gut war. Ich habe ein paar Dinge ausprobiert, um es zu verbessern, wir haben unterschiedliche Konfigurationen und alle möglichen Einstellungen ausprobiert, um herauszufinden, was uns an den Rennwochenenden erwartet. Es war also ein ziemlich erfolgreicher Morgen», schilderte der 24-Jährige aus Melbourne.

«Natürlich gibt es noch viel zu lernen, vor allem, was die Antriebseinheit angeht, wie man das Beste herausholt und am schnellsten unterwegs ist. Da liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber ich denke, wir haben einige Probleme verstanden und auch begriffen, wo wir ans Limit kommen. Es gibt ein paar Sachen, die anders als früher sind, sowohl was den Motor als auch das Auto angeht. Wir haben sehr viel weniger Abtrieb als im vergangenen Jahr, und daran musste ich mich gewöhnen, das war einer der wichtigsten Faktoren, dem wir uns gewidmet haben», erzählte Piastri weiter.

