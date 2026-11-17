McLaren und der Las-Vegas-GP auf der Rennstrecke über den berühmten Strip – das ist eine Kombination, die bislang noch nicht zu allzu viel Glück geführt hat. Mit Erkenntnissen aus dem regnerisch-kühlen Rennen in São Paulo vor zwei Wochen will das Papaya-Team um 2025er-Weltmeister Lando Norris, Oscar Piastri und Teamchef Andrea Stella dieses Jahr endlich Frieden schließen mit dem Kurs.

Werbung

Werbung

Nach dem São-Paulo-GP in Interlagos sagte Stella mit Blick auf Las Vegas: «Es ist ein ganz anderes Streckenlayout mit langen Geraden. Wir wissen – das haben wir in Monza gesehen, das haben wir in Baku gesehen –, dass der McLaren nicht unbedingt das beste Auto ist, wenn es darum geht, Höchstgeschwindigkeit zu entwickeln. Wir wissen, dass dies auch irgendwie mit unseren Übertragungsverhältnissen im Getriebe zusammenhängt, die nicht ideal sind, wenn man eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit überschreiten muss. Trotzdem blicken wir meiner Meinung nach mit einigem Optimismus auf Las Vegas, denn das Auto ist jetzt schneller.»

Wissen aus Brasilien hilft beim F1-GP in Vegas

Der italienische Ingenieur merkt an, dass die Erkenntnisse aus dem Rennen in Brasilien, bei dem es nass und entsprechend kühler war, in Vegas helfen könnten. Dort ist es mit vermutlich um die zehn Grad Celsius zum Rennen kalt und rutschig. Stella: «Ich denke, dieses Rennen wird uns – und nicht nur uns, sondern wohl allen – ein wenig Verständnis dafür vermitteln, wie man die Reifen einsetzt und wo das Auto gut ist, wo ihr Auto oder unser Auto weniger gut ist. Es gibt also viele Informationen, die wir für Las Vegas nutzen können.»

2025 wurde McLaren disqualifiziert

Stella: «Wir blicken also mit einigem Optimismus in die Zukunft. Außerdem wollen wir in Vegas ein gutes Ergebnis erzielen, denn von allen Rennen im Kalender war das wahrscheinlich dasjenige, bei dem wir am meisten zu kämpfen hatten. Und selbst im letzten Jahr, als wir ein gutes Rennen hatten, haben wir es uns durch das Problem mit den Bodenplatten selbst schwer gemacht.» Vor einem Jahr wurden beide McLaren nach dem Rennen disqualifiziert, weil die Bodenplatte unterm Auto jeweils zu weit abgeschliffen war.

Werbung

Werbung

2024 landeten beide Fahrer zwar in den Punkten, mit Rang 6 und 7 aber außerhalb des Podiums. Bei der Vegas-Premiere auf dem Strip 2023 verunfallte Norris (Startplatz 15), Oscar Piastri fuhr von Startplatz 18 immerhin auf Rang 10 vor. Aber McLaren und Las Vegas – das passte bislang noch nicht so wirklich zusammen.

Stella sagt daher: «Wir freuen uns also auf Vegas, wollen dort ein gutes Ergebnis erzielen und endlich unseren Frieden mit dieser Rennstrecke machen.»