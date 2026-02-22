Weiter zum Inhalt
McLaren-Teamchef Andrea Stella: Die Fahrer werden sehr beschäftigt sein

Lewis Hamilton sagte, für die neuen Autos brauche man einen Doktortitel. McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt, warum die Fahrer in der neuen Formel-1-Saison besonders beschäftigt sein werden.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Die neuen Formel-1-Autos sind kompliziert
Foto: XPB Images
© XPB Images

Raketenstarts bei Ferrari, Stotterstarts oder Zeitlupenstarts bei einigen anderen Teams – großer Diskussionspunkt vor der neuen Saison ist das Startprozedere sowie die generelle Bedienbarkeit der Autos rund um ein kompliziertes Energiemanagement. McLaren war einer der Rennställe, bei denen sich die Fahrer eher schwertaten und Bedenken äußerten. McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt die besondere Rolle für die Fahrer ab dieser Saison.

Der Job des Fahrers ist anspruchsvoller geworden

Der Italiener sagte nach den Tests: «Für uns ist es weiterhin ein wichtiges Thema, dass die Rolle der Fahrer unter den neuen Regeln noch anspruchsvoller ist.» Die Fahrer – Lando Norris und Oscar Piastri im Fall von McLaren – müssen im Rennen mehr Entscheidungen treffen, u.a. was das Energiemanagement betrifft, die Starts sind komplizierter und generell ist die Bedienung der Autos der 2026er-Generation komplizierter. Hamilton sprach davon, man brauche einen Doktortitel, um die Boliden zu bedienen.

Stella: «Wir sind entschlossen, Lando und Oscar die Werkzeuge an die Hand zu geben, um die maximale Leistung herauszuholen. Wir sind uns bewusst, dass sie mehr damit beschäftigt sein werden, die Antriebseinheit zu managen, idealerweise, ohne dabei die Rundenzeiten zu beeinträchtigen.»

McLaren bekommt die Motoren von Mercedes geliefert. Mit deren Motorenabteilung will Stella also umso enger zusammenarbeiten, um «das Verständnis noch weiter auszubauen und weitere Werkzeuge für das Management der Motorsteuerung und -auslastung zu entwickeln.» Und um die Fahrer vielleicht perspektivisch zu entlasten.

