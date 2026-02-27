Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

McLaren-Teamchef Andrea Stella fordert: Die Formel 1 muss nachlegen

9 Testtage hat McLaren mit der neuen GP-Fahrzeuggeneration absolviert und Teamchef Andrea Stella zieht eine erste Bilanz. Er betont: Mit Blick auf die Fans muss noch Detailarbeit geleistet werden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt: «Wir müssen bereit sein, einzugreifen»
McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt: «Wir müssen bereit sein, einzugreifen»
Foto: Bearne / XPB Images
McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt: «Wir müssen bereit sein, einzugreifen»
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mehr als 1100 Testrunden drehten Weltmeister Lando Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri im neuen McLaren-Renner an den drei Tagen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und den beiden darauffolgenden dreitägigen Tests auf dem Wüstenkurs von Bahrain. Das Duo legte insgesamt knapp 5777 Kilometer zurück – und verschaffte sich damit einen ersten Eindruck vom MCL40.

Werbung

Werbung

Teamchef Andrea Stella hält rückblickend fest: «Wir sind zufrieden. Ich denke, wir haben sowohl auf der Strecke als auch im Werk in Woking gute Arbeit geleistet und die vielen Informationen zusammengetragen, um ein besseres Verständnis über das Fahrverhalten des MCL40 und der neuen Antriebseinheit zu gewinnen.» Man habe das Testprogramm abarbeiten können, fügt der Ingenieur stolz an.

«Wir haben bei der Zuverlässigkeit gute Fortschritte erzielt und das Auto vor allem auch schneller gemacht, sowohl was das Chassis als auch den Einsatz der neuen Antriebseinheit unseres Partners HPP angeht. Wir arbeiten eng zusammen, um immer besser zu verstehen, wie wir das vorhandene Potenzial ausschöpfen können», erzählt der Teamchef. Auch das Fahrverhalten der Reifen konnte auf dem anspruchsvollen Wüstenkurs von Bahrain besser verstanden werden, fährt er fort. «Wie schon in Barcelona haben wir bei jeder Fahrt neue Erkenntnisse gesammelt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die neue Ära der Formel 1 stelle nicht nur die Teams vor eine gleichermassen spannende wie komplexe Herausforderung, erklärt der Italiener weiter. «Das war wohl die grösste Regeländerung auf einen Schlag, zumindest in diesem Jahrhundert. Und vielleicht gibt es noch einige Details, die ausgearbeitet werden müssen, um sicherzustellen, dass das Spektakel auf der Strecke der Popularität unseres Sports gerecht wird», mahnt Stella in diesem Zusammenhang.

Werbung

Werbung

Man müsse sicherstellen, dass der Sport nicht nur die eingefleischten Fans leicht verständlich ist, fordert der Teamchef. «Auch für die Zuschauer, die sich gelegentlich mit der Formel 1 befassen, muss er nachvollziehbar sein, und es muss ein Wettbewerb bleiben, in dem die schnellsten Autos und Fahrer gegeneinander antreten», erklärt der 55-Jährige.

Mit Blick auf den Saisonauftakt in der nächsten Woche ergänzt Stella: «Ich bin gespannt, was in den ersten Rennen passieren wird.» Und er stellt klar: «Wir müssen bereit sein, einzugreifen und Probleme mit einer offenen, undogmatischen Haltung beheben.»

Dass alle beteiligten – die Vertreter der FIA, die Formel-1-Verantwortlichen und die Teams – zusammengespannt haben, um Sicherheitsbedenken – wie etwa bei den GP-Starts – aus der Welt zu schaffen, freut Stella. «Alle haben dabei stets im Bewusstsein gehandelt, dass die Interessen des Sports wichtiger sind als die Interessen Einzelner.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien