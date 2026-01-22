McLaren-Teamchef Andrea Stella über Autos 2026: «Veränderung ist gewaltig»

Die Formel 1 tritt wieder mal in eine neue Ära: Ganz andere Autos als bis Ende 2025, veränderte Motoren mit halber Power aus dem Verbrenner und halber Power aus der Elektrik. Die Fahrer erhalten viel mehr Werkzeuge, um sich die Gegner klug zurecht zu legen oder sich besser verteidigen zu können.

Werbung

Werbung

Im McLaren-Werk von Woking hat der Teamchef Andrea Stella über die kommende Saison und den Rennwagen des Typs MCL40 gesprochen. Der 54-jährige Italiener sagt: «Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir je eine so knappe Winterpause hatten. Es fühlt sich an, als wäre die Saison 2025 eben erst zu Ende gegangen, und nun bringen wir in wenigen Tagen das 2026er Auto auf die Bahn.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella Foto: XPB McLaren-Teamchef Andrea Stella © XPB

«Der Aufwand, um die neuen Rennwagen zu entwerfen und zu bauen, ist immens. Ich habe in meiner ganzen Karriere kein so grundlegend anderes Reglement erlebt, mit Chassis und Motor und Reifen, und noch nie habe ich erlebt, dass so viel Aufwand betrieben worden ist, um dieses neue Auto auf die Räder zu stellen.»

Werbung

Werbung

«Die Arbeit an den 2026er Autos hat ungefähr 20 Monate in Anspruch genommen. Aufgrund der grossen Veränderung ist es logisch anzunehmen, dass sich die Reihenfolge im Feld ändern wird. Wir sind Weltmeister, aber das zählt beim ersten Rennen nichts, alle gehen mit gleichen Voraussetzungen an den Start.»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

«Wir sprechen hier von so gewaltigen Veränderungen, dass es nicht selbstverständlich ist, im Zeitplan zu sein. Sind wir aber, und dafür bin ich allen Fachkräften bei McLaren sehr dankbar.»

«Unser Auto befindet sich derzeit bei AVL in Österreich, wo wir auf den Prüfständen fundamentale Funktionen am ganzen Wagen prüfen. Das ist zielführender als die einzelnen Komponenten wie etwa das Getriebe auf dem entsprechenden Prüfstand zu testen.»

«Von dort geht der Wagen nach Spanien, wo auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die ersten Wintertests stattfinden. Wir absolvieren die erste Probefahrt also dort, am ersten Tag, dann aber werden wir nicht mehr auf die Bahn gehen. Der richtige Test fängt für uns am zweiten oder dritten Barcelona-Testtag an, um uns so viel Zeit als möglich zum Entwickeln zu geben. Jedes Team darf in Spanien an drei der fünf Tage testen, den so genannten Shake Down ausgenommen.»

Werbung

Werbung

«Was dem Umgang mit den Fahrern angeht, so setzen wir auf Kontinuität. Das bedeutet, dass wir den Rennsport genauso angehen wie in den letzten zwei Jahren, also mit grösstmöglicher Fairness für beide Fahrer. Darüber haben wir in der Vergangenheit ausführlich gesprochen, und für uns ist das der Weg, den wir weiter beschreiten wollen. Das ist der McLaren-Weg.»

«Wir sind stolz darauf, was wir 2024 und 2025 erreicht haben, und ein erheblicher Teil unseres Stolzes geht darauf zurück, wie wir das geschafft haben – indem wir mit den Fahrern offen umgehen, verständlich und mit voller Unterstützung.»

Das bedeutet: Die umstrittenen Papaya-Regeln haben für Lando Norris und Oscar Piastri weiter Bestand.

Stella fügt hinzu: «Ich hatte gestern eine Videokonferenz mit Oscar Piastri, mit Lando Norris habe ich hier im Rennwagenwerk zu Mittag gegessen. Ich bin beeindruckt davon, wie sie vor Energie fast platzen, voller Energie und Vorfreude auf 2026, voller Vorschläge auch, wie wir so stark als möglich auftreten können.»

Werbung

Werbung

Welchen Sport werden wir 2026 sehen? Andrea Stella: «Da wird sich für die Zuschauer Einiges verändern. Aufgrund der Nutzung der Energie werden wir es erleben, wie ein Fahrer scheinbar mühelos am anderen vorbeizieht. Da ist es ganz wichtig, dass wir als Sport dem Fan erklären, wieso genau das so passiert. Die Art und Weise, wie die Fahrer die Energie einsetzen, wird die Action prägen.»