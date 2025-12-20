Weiter zum Inhalt
McLaren-Teamchef Andrea Stella: Überraschende Aussage zu Red Bull Racing

McLaren-Teamchef Andrea Stella durfte sich nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi über den WM-Titel von Lando Norris freuen. Der Italiener fand trotz des WM-Jubels aber auch Zeit, die Konkurrenz zu loben.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Foto: Steven Tee / Getty Images
© Steven Tee / Getty Images

Im Artikel erwähnt

Am Ende waren es nur zwei WM-Punkte, die Weltmeister Lando Norris und seinen ersten Verfolger Max Verstappen trennten. Denn Letzterer konnte im letzten Kräftemessen der Saison noch einmal seine Klasse unter Beweis stellen und seinen achten GP-Sieg des Jahres einfahren.

Es war der 71. GP-Triumph in der Karriere des vierfachen Weltmeisters, der sich als guter Verlierer präsentierte und seinem Widersacher sowie dessen McLaren-Team gleich zum Gesamtsieg gratulierte. Die Stimmung in der Red Bull Racing-Box war denn auch nicht getrübt.

Die Mannschaft aus Milton Keynes hatte zwar den Titelkampf verloren. Im Laufe einer langen und schwierigen Saison hatte sie aber auch geschafft, was nur wenigen gelang: Sie konnte das Blatt wenden und in die Erfolgsspur zurückfinden.

Im Artikel erwähnt

Das betonte auch McLaren-Teamchef Andrea Stella nach dem Ende der Saison. Der Ingenieur, der die Weltmeister-Mannschaft zum zweiten Mal in Folge zum Team-Titel führte, sagte über die Hauptgegner in diesem Jahr: «Red Bull Racing hat einmal mehr bewiesen, dass sie das schnellste Auto hatten. Sie haben einen sehr guten Job gemacht, indem sie einige Probleme mit der Leistung überwunden haben.»

«Zur Saisonmitte haben sie uns vor eine Riesenherausforderung gestellt, es war alles andere als einfach, sie auf der Strecke zu schlagen. Oft haben wir das nicht geschafft, aber wichtig ist, dass wir es am Ende mit Lando geschafft haben, die WM für uns zu entscheiden. Ich bin aber auch nicht überrascht, dass das Red Bull Racing-Auto zum Ende der Saison hin wahrscheinlich das schnellste im Feld war», fügte der Italiener an.

