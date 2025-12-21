Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

McLaren-Teamchef Andrea Stella: Warnung vor Saisonstart 2026

McLaren konnte in diesem Jahr nicht nur den WM-Titel der Konstrukteure verteidigen, sondern mit Lando Norris auch den Fahrer-Titel holen. Dennoch warnt Andrea Stella vor zu hohen Erwartungen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella weiss: Alle fangen bei Null an
McLaren-Teamchef Andrea Stella weiss: Alle fangen bei Null an
Foto: Sam Bloxham / Getty Images
McLaren-Teamchef Andrea Stella weiss: Alle fangen bei Null an
© Sam Bloxham / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Obwohl der Kampf um den Fahrer-WM-Titel dank des wiedererstarkten Red Bull Racing Teams bis zum Ende spannend blieb, zeigt der Blick in die Saisonstatistik, wie überlegen die McLaren-Mannschaft in diesem Jahr war. Der Rennstall aus Woking konnte den WM-Titel der Konstrukteure schon lange vor dem Titelgewinn von Lando Norris feiern.

Werbung

Werbung

Am Ende hatten der neue Champion und sein Teamkollege Oscar Piastri zusammen 833 Punkte für den britischen Traditionsrennstall gesammelt. Das waren 364 WM-Zähler mehr als der erste Verfolger Mercedes nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi auf dem Konto hatte. 14 der 24 Grands Prix entschied einer der beiden McLaren-Stars für sich. 20 weitere Podestplätze sorgten für die satte Punkteausbeute der Papaya-Truppe.

Dennoch bleibt Teamchef Andrea Stella vorsichtig, wenn es um die Prognose für 2026 geht. Denn im nächsten Jahr sorgen umfassende Regeländerungen dafür, dass alle wieder bei Null anfangen. Der Ingenieur warnt deshalb im «Sky Italia»-Gespräch vor zu hohen Erwartungen: «Alles wird neu sein. Es ist wohl das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass die Regeländerungen das Chassis, den Motor und die Reifen betreffen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Alles ist deshalb komplett neu und deshalb gibt es auch keine Anhaltspunkte für das Kräfteverhältnis», stellt der Italiener klar. Im Werk in Woking werde zwar hart gearbeitet. Doch das sagt noch nichts aus, weiss er: «Die Entwicklung, die ich sehe, ist vielversprechend und wichtig. Aber wir wissen nicht, was die anderen Teams auf die Strecke bringen werden.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien