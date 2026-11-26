Obwohl sich die Formel-1-Saison dem Ende zuneigt, bringt McLaren eifrig Neuerungen auf die Strecke. Die Mannschaft aus Woking hatte bereits in Brasilien beim Unterboden nachgebessert sowie einen neuen Front- und Heckflügel dabei. Für das darauffolgende Rennen in Las Vegas wurde erneut beim Unterboden Hand angelegt.

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Und in der Spielermetropole durften die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri vom Podest strahlen. Sie kamen hinter Sieger Max Verstappen auf den Plätzen 2 und 3 ins Ziel. Das lag allerdings nicht nur an der guten Performance der beiden Formel-1-Stars und ihrer Fahrzeuge, sondern auch daran, dass die Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli auf den letzten Runden nicht fehlerfrei geblieben sind.

Im Fahrerlager von Katar wurde deshalb die Frage auf, wie gut der Formel-1-McLaren nun mit den neuen Teilen funktioniert. «Es ist schwer zu sagen, was das Upgrade wert ist», erklärte Norris nach einer kurzen Denkpause. «Das Auto funktioniert besser, wir haben nun mehr Grip. Und das ist alles, was ich mir wünsche. Die Upgrades haben also genau die Effekte, die wir auch erwartet haben.»

Lando Norris: «Red Bull Racing hat derzeit ein sehr gutes Gesamtpaket»

«Wenn man die Performance anschaut, dann sind wir beim Tempo in den letzten paar Rennwochenenden etwas mehr auf dem Niveau von Mercedes und Ferrari gewesen. Unser Problem war der Speed auf den Geraden, wir hatten einfach keinen allzu guten Kompromiss zwischen Kurvenspeed und dem Tempo auf der Geraden», analysierte der 27-jährige Brite daraufhin.

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«Aber wir waren in letzter Zeit etwas konstanter. Es deutet immer noch alles darauf hin, dass das Auto von Red Bull Racing in allen Bedingungen am konstantesten ist, auf engen, gewundenen Strecken, auf Highspeed-Kursen und auch auf langsameren Posten. Red Bull Racing hat derzeit ein sehr gutes Gesamtpaket. Vielleicht sind sie nicht zu jedem Zeitpunkt die Besten, manchmal hat auch Mercedes oder Ferrari die Nase vorn», sagte Norris zum Kräfteverhältnis im Formel-1-Feld. «Aber wir konnten zuletzt etwas konstanter sein, und das geht zum Teil sicher auch auf die neuen Teile zurück.»