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Mehr Sprintrennen im nächsten Jahr: Das will F1-CEO Stefano Domenicali

Vor fünf Jahren führte die Formel 1 das Sprint-Format ein, das sich gemäss Stefano Domenicali grosser Beliebtheit erfreut. Deshalb sollen in Zukunft noch mehr WM-Runden im Sprint-Format stattfinden.

Formel 1

Stefano Domenicali ist ein Sprint-Fan
Stefano Domenicali ist ein Sprint-Fan
Foto: Moy / XPB Images
Stefano Domenicali ist ein Sprint-Fan
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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In Silverstone wurde 2021 das erste Sprint-Wochenende der Formel 1 durchgeführt, und seither ist die Zahl der WM-Runden, die im Sprint-Format stattgefunden haben, stetig gewachsen. Zuletzt trugen die Formel-1-Stars beim jüngsten GP-Wochenende in Grossbritannien ein Mini-Rennen aus. Es war die 28. Ausgabe eines Formel-1-Sprints und das vierte Sprint-Rennen in diesem Jahr. Auch in Zandvoort und Singapur sollen die GP-Piloten Sprints austragen.

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Und geht es nach Stefano Domenicali, wird die Zahl der jährlich durchgeführten Sprints noch weiter wachsen. Der frühere Ferrari-Teamchef und heutige Formel-1-CEO ist ein erklärter Fan des Sprint-Programms, das den Zuschauern an der Strecke bereits am Freitag eine spannende Zeitenjagd beschert, statt «nur» zwei freie Trainings.

Er sagte im Fahrerlager von Silverstone zu den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Die Leute sind am Anfang immer skeptisch, das war auch bei den Sprints so, wenn wir uns erinnern. Aber ich denke, wir müssen mutig sein und ungewöhnlichen Ideen eine Chance geben.»

Im Artikel erwähnt

«Man sieht auch den Effekt», betont der Italiener mit Blick auf die Rekord-Zuschauerzahlen, die die britischen Rennorganisatoren in diesem Jahr verbuchen konnten. «Wenn man am Freitag bereits 150.000 Leute an der Strecke hat, dann muss man ihnen Action auf der Strecke liefern. Alles andere wäre falsch», ist er sich sicher.

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Deshalb arbeite man hinter den Kulissen bereits daran, die Anzahl der Sprint-Wochenenden in einer Saison zu erhöhen. Berichte, wonach bereits im nächsten Jahr 8 bis 10 WM-Runden im Sprint-Format ausgetragen werden sollen, wollte Domenicali nicht bestätigen. Er stellte aber klar: «Ich denke, in diese Richtung müssen wir gehen. Und wir sind dabei, eine grössere Anzahl von Sprints für die Zukunft zu bestätigen. Das wird passieren, wenn wir den neuen Kalender verkünden, und das wird sehr, sehr bald sein.»

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1:32,871

29

02

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63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

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52

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