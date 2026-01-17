Weiter zum Inhalt
Meilenstein für Cadillac: Sergio Pérez legte die ersten Kilometer zurück

Nachdem das Audi-Werksteam bereits die ersten Erfahrungskilometer mit dem 2026er-Auto sammelte, hat nun auch Cadillac einen Filmtag mit dem GP-Renner absolviert. Am Steuer sass Sergio Pérez.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Sergio Pérez durfte in Silverstone Motorsport-Geschichte schreiben
Sergio Pérez durfte in Silverstone Motorsport-Geschichte schreiben
Foto: Cadillac F1 Team
Sergio Pérez durfte in Silverstone Motorsport-Geschichte schreiben
© Cadillac F1 Team

Im Artikel erwähnt

Die Formel-1-Tests in Barcelona stehen bald an und vor dem gemeinsamen Ausrücken auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nutzen einige Teams die Chance, die ersten Kilometer mit dem neuen Auto für die diesjährige Saison bereits im Rahmen eines Filmtages zu absolvieren. Den Anfang machte Audi bereits in der vergangenen Woche.

Der deutsche Autobauer liess sowohl Nico Hülkenberg als auch Gabriel Bortoleto auf dem Rundkurs vor den Toren der spanischen Metropole ausrücken, auf dem auch die ersten fünf Testtage ab 26. Januar absolviert werden. Diese finden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Als zweiter GP-Rennstall ist nun das Cadillac-Team auf die Piste gegangen. Der US-Rennstall tat dies auf dem altehrwürdigen Silverstone-Rundkurs, am Steuer sass Sergio «Checo» Pérez, der die Streckenpremiere des Formel-1-Neueinsteigers auch im Rahmen eines Filmtages absolvierte. Er rückte in einem schwarz lackierten Auto aus, die offizielle Lackierung des Cadillac-Teams wird erst am 8. Februar im Rahmen des Super Bowls in einem Werbespot enthüllt.

Im Artikel erwähnt

Cadillac hat die Streckenpremiere mit dem GP-Renner für 2026 bestritten
Cadillac hat die Streckenpremiere mit dem GP-Renner für 2026 bestritten
Foto: Cadillac F1 Team
Cadillac hat die Streckenpremiere mit dem GP-Renner für 2026 bestritten
© Cadillac F1 Team

Der Mexikaner erklärte nach seinem Einsatz: «Das war ein wirklich überwältigender Tag. Jeder im Team sollte unglaublich stolz auf die ersten Runden sein, denn alle haben hart gearbeitet, um diesen Meilenstein zu erreichen. Es war ein emotionaler Augenblick für mich, als ich Motorsport-Geschichte schreiben durfte. Wir können und sollen das alle geniessen, und das war erst der Start für uns. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Cockpit zu steigen.»

Sein Teamkollege Valtteri Bottas erklärte: «Als Team haben wir heute Geschichte geschrieben, als das Auto des Cadillac Formel-1-Teams zum ersten Mal auf die Strecke ging. Checo fuhr die ersten Runden, und das Auto lief reibungslos. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft, dass sie diesen Punkt erreicht hat, was wirklich beeindruckend ist. Es war etwas Besonderes, Teil dieses Moments zu sein und die Freude des Teams mitzuerleben. Unser erster Tag ist vorbei, und jetzt machen wir weiter.»

Teamchef Graeme Lowdon betonte: «Der heutige Tag ist das Ergebnis unzähliger Stunden harter Arbeit, viel Engagement und Zuversicht aller Beteiligten. Er zeigt, welche Fortschritte wir in kurzer Zeit erzielt haben. Für das Team war es eine grossartige Chance, sich in realen Bedingungen in der Box einzuspielen, die Fahrzeugsysteme zu überprüfen und anfängliche Probleme zu beheben. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Tests vor Saisonbeginn in wenigen Wochen, die uns noch mehr Möglichkeiten zum Lernen bieten werden.»

Der US-Rennstall ist das zweite Team, das seinen Shakedown absolviert hat
Der US-Rennstall ist das zweite Team, das seinen Shakedown absolviert hat
Foto: Cadillac F1 Team
Der US-Rennstall ist das zweite Team, das seinen Shakedown absolviert hat
© Cadillac F1 Team

Und Cadillac-F1-CEO Dan Towriss ergänzte: «Der heutige Shakedown war ein wichtiger Schritt für das Cadillac-Team. Als das Auto zum ersten Mal die Box verliess, war es ein stolzer Moment für uns. Die ersten Runden auf der Strecke markieren einen historischer Meilenstein, den wir nach tausenden von Arbeitsstunden, angetrieben von purer Leidenschaft erreicht haben. Graeme hat grossartige Arbeit geleistet und ein Team von echten Racern zusammengestellt, die alles gegeben haben, damit wir diesen Augenblick feiern können. Und das ist erst der Anfang, denn wir arbeiten mit Hochdruck weiter.»

