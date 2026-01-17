Meilenstein für Cadillac: Sergio Pérez legte die ersten Kilometer zurück

Die Formel-1-Tests in Barcelona stehen bald an und vor dem gemeinsamen Ausrücken auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nutzen einige Teams die Chance, die ersten Kilometer mit dem neuen Auto für die diesjährige Saison bereits im Rahmen eines Filmtages zu absolvieren. Den Anfang machte Audi bereits in der vergangenen Woche.

Der deutsche Autobauer liess sowohl Nico Hülkenberg als auch Gabriel Bortoleto auf dem Rundkurs vor den Toren der spanischen Metropole ausrücken, auf dem auch die ersten fünf Testtage ab 26. Januar absolviert werden. Diese finden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Als zweiter GP-Rennstall ist nun das Cadillac-Team auf die Piste gegangen. Der US-Rennstall tat dies auf dem altehrwürdigen Silverstone-Rundkurs, am Steuer sass Sergio «Checo» Pérez, der die Streckenpremiere des Formel-1-Neueinsteigers auch im Rahmen eines Filmtages absolvierte. Er rückte in einem schwarz lackierten Auto aus, die offizielle Lackierung des Cadillac-Teams wird erst am 8. Februar im Rahmen des Super Bowls in einem Werbespot enthüllt.

Cadillac hat die Streckenpremiere mit dem GP-Renner für 2026 bestritten Foto: Cadillac F1 Team Cadillac hat die Streckenpremiere mit dem GP-Renner für 2026 bestritten © Cadillac F1 Team

Der Mexikaner erklärte nach seinem Einsatz: «Das war ein wirklich überwältigender Tag. Jeder im Team sollte unglaublich stolz auf die ersten Runden sein, denn alle haben hart gearbeitet, um diesen Meilenstein zu erreichen. Es war ein emotionaler Augenblick für mich, als ich Motorsport-Geschichte schreiben durfte. Wir können und sollen das alle geniessen, und das war erst der Start für uns. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Cockpit zu steigen.»

Sein Teamkollege Valtteri Bottas erklärte: «Als Team haben wir heute Geschichte geschrieben, als das Auto des Cadillac Formel-1-Teams zum ersten Mal auf die Strecke ging. Checo fuhr die ersten Runden, und das Auto lief reibungslos. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft, dass sie diesen Punkt erreicht hat, was wirklich beeindruckend ist. Es war etwas Besonderes, Teil dieses Moments zu sein und die Freude des Teams mitzuerleben. Unser erster Tag ist vorbei, und jetzt machen wir weiter.»

Teamchef Graeme Lowdon betonte: «Der heutige Tag ist das Ergebnis unzähliger Stunden harter Arbeit, viel Engagement und Zuversicht aller Beteiligten. Er zeigt, welche Fortschritte wir in kurzer Zeit erzielt haben. Für das Team war es eine grossartige Chance, sich in realen Bedingungen in der Box einzuspielen, die Fahrzeugsysteme zu überprüfen und anfängliche Probleme zu beheben. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Tests vor Saisonbeginn in wenigen Wochen, die uns noch mehr Möglichkeiten zum Lernen bieten werden.»

Der US-Rennstall ist das zweite Team, das seinen Shakedown absolviert hat Foto: Cadillac F1 Team Der US-Rennstall ist das zweite Team, das seinen Shakedown absolviert hat © Cadillac F1 Team

