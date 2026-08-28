Meilenstein für Red Bull-Talent Nikola Tsolov: F1-Testpremiere in Imola

Die Saison 2026 läuft ganz im Sinne von Nikola Tsolov, der zum Red Bull Junior Team gehört. In der Formel 2 absolviert der Teenager aus Sofia seine erste volle Saison und ist auf dem besten Weg, die Meisterschaft zu gewinnen. Er führt die Tabelle mit 20 Punkten Vorsprung vor Gabriele Mini an.

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Sechs Siege hat er in diesem Jahr in der höchsten Formelsport-Klasse gefeiert, wenn er in den anstehenden zehn Formel-2-Läufen einmal mehr als Erster über die Ziellinie kommt, dann stellt er den aktuellen Rekord für die meisten Formel-2-Triumphe in einer Saison ein.

Einen Platz in den Geschichtsbüchern der als «Vorzimmer der Formel 1» gerühmten Serie hat er sich jetzt schon gesichert. Er feierte mit dem Sieg im Hauptrennen auf dem Red Bull Ring und den anschliessenden Triumphen im Sprint und Hauptrennen von Silverstone gleich drei erste Plätze in Folge. Das hat noch kein Formel-2-Pilot vor ihm geschafft.

Am gestrigen Donnerstag erreichte er einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere, denn er rückte erstmals in einem Formel-1-Renner aus. Auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola war er im VCARB 02 von 2025 aus und legte dabei 690 Testkilometer zurück. Danach erklärte der 19-Jährige: «Der erste Testtag in einem Formel-1-Auto ist geschafft, und ich bin super zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist.»

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«Ich habe jede Runde wirklich genossen, und es ist schwer in Worte zu fassen, was es mir bedeutet, endlich diese Chance zu bekommen. Ein riesiges Dankeschön an das Visa Cash App Racing Bulls Team und das Red Bull Junior Team dafür, dass sie an mich geglaubt und mir diese Chance gegeben haben. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet, und es endlich zu erleben, ist einfach unglaublich. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz begriffen, was wir erreicht haben, aber ich habe jede Runde genossen und hoffe, dass ich bald die Chance bekomme, noch ein paar Kilometer mehr zu fahren», fügte Tsolov an.

Zufrieden war auch Racing Bulls-Teamchef Alan Permane. Er betonte: «Das war ein sehr guter Schritt für Nikola, er hat sich schnell an das Auto gewöhnt und eine Gelassenheit an den Tag gelegt, die man sich von einem Fahrer wünscht, der das erste Mal in einem Formel-1-Auto ausrückt.»