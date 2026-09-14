Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Mekies (Red Bull Racing): Das sind die Bedingungen fürs Hadjar-Comeback

Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar fiel auch in Madrid verletzt aus. Nächste Comeback-Chance: Baku. Teamchef Laurent Mekies erklärt, wie der Plan ist und unter welchen Bedingungen Hadjar fährt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Der verletzte Isack Hadjar (M.) mit Liam Lawson (l.) und Max Verstappen
Der verletzte Isack Hadjar (M.) mit Liam Lawson (l.) und Max Verstappen
Foto: XPB
Der verletzte Isack Hadjar (M.) mit Liam Lawson (l.) und Max Verstappen
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wie geht es weiter für Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar? Der junge Franzose ist seit der Sommerpause ohne Einsatz. Er verletzte sich im Sommer beim Training am Handgelenk und verpasste seitdem die Rennen in Zandvoort, Monza und jetzt Madrid. Jetzt ist eine Woche Rennpause, erst in zwei Wochen wird in Baku gefahren. Bevor es in den nächsten Wochen Schlag auf Schlag geht, hält die Formel 1 einen Moment inne. Reicht das für Hadjar, dann wieder am Steuer bei Red Bull Racing zu sitzen?

Werbung

Werbung

SPEEDWEEK.com fragte nach bei Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies. Der französische Ingenieur: «Isacks Genesung läuft nach Plan. Es ist eine normale Genesungszeit für die Verletzung, die er hat. Wir werden mit dem gleichen Ansatz fortfahren, wie wir ihn bislang verfolgt haben.» Bislang wurde jeweils wenige Tage vor dem Rennen entschieden, ob Hadjar fahren kann. In allen Fällen fiel die Entscheidung bisher gegen ein Comeback. Liam Lawson, eigentlich ja beim Schwesterteam Racing Bulls, sprang jeweils als Ersatzpilot ein.

Simulator und Belastungstest in einer Woche

Der Fahrplan für Hadjar und Red Bull Racing sieht wie folgt aus, sagte Mekies am Sonntag nach dem Madrid-Rennen: «Wir werden die Situation in einer Woche bewerten. Wir haben etwas mehr als eine komplette Woche Zeit, um zu sehen, wie es ihm geht. Dann setzen wir ihn in den Simulator und setzen ihn realen Belastungen aus. Wenn er sich nah an 100 Prozent fühlt, dann fährt er. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Genesung noch nicht vollständig ist, bleiben wir bei unserem Ansatz, seine Genesung zu priorisieren.»

Wichtige Maxime für die Genesung: «Wir wollen es vermeiden, mit einem zu frühen Comeback seine langfristigen Chancen zu beeinträchtigen, wieder zu 100 Prozent Form zu kommen.» Hadjar war beim Rennwochenende in Madrid vor Ort, unterstützte das Team von der Seitenlinie. Liam Lawson, der ihn ersetzte, wurde auf dem Madring Sechster.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

56

+1 Runde

1:38,114

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  4. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien