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Laurent Mekies verrät: Woran Red Bull Racing in der GP-Pause arbeiten muss

Red Bull Racing arbeitet hinter den Kulissen hart daran, den Formel-1-Boliden bis zum nächsten Grand Prix Anfang Mai in Miami weiter zu verbessern. Was genau geplant ist und wie die Erwartungen sind.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Max Verstappen in Suzuka
Max Verstappen in Suzuka
Foto: XPB
Max Verstappen in Suzuka
© XPB

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Der Saisonstart im neuen Reglement verlief bei Red Bull Racing bislang kniffliger als erhofft. Der erstmals selbst entwickelte Motor ist stark, aber mit anderen Schwierigkeiten ist derzeit eine Lücke zur Spitze erkennbar, wie sich das Team eingestehen muss.

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Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies am Kommandostand
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies am Kommandostand
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies am Kommandostand
© Red Bull Content Pool

Nach einem Auftakt-GP in Australien mit Platz 6 für Max Verstappen (nach Problemen in der Quali und Startplatz 20 aber viele Positionen gutgemacht) und einem Motorschaden-Aus für Isack Hadjar folgte ein schwieriges China-Wochenende (Aus für Verstappen, Platz 8 für Hadjar). In Japan ging der Trend dann wieder leicht nach oben.

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Mekies: Schritt zurück in China

Teamchef Laurent Mekies musste feststellen: «In China haben wir einen Schritt zurück gemacht. Nicht nur im Vergleich zur Spitze, sondern auch im Vergleich zum Mittelfeld, das näher an uns rangekommen ist.» In Japan lief es schon besser. Dennoch ist in der langen GP-Pause, die jetzt den gesamten April über geht, noch viel zu tun.

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Red Bull Racing braucht Zeit

Mekies: «Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Pause nutzen werden, um einen sehr großen Schritt nach vorne zu machen. Wir brauchen die Zeit, um tief in unsere Daten einzutauchen. Wir brauchen die Zeit, um das, was wir in den Daten sehen, im Windkanal und in unserem Simulator nachzubilden, einige Sensitivitätsanalysen durchzuführen: All das können wir tun, ohne Rennen zu fahren.»

Renn-Pause zur passenden Zeit

Gut für Red Bull Racing also, dass genau diese Zeit nun durch die Rennabsagen in Bahrain (eigentlich dieses Wochenende) und Saudi-Arabien im Kalender aufgetaucht ist. Zeit zur Reflexion, die wie gerufen kommt.

Mekies: Keine Wunder in Miami

Der französische Ingenieur: «Bedeutet das, dass wie durch ein Wunder alles gelöst ist, wenn wir nach Miami kommen? Nein. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Dingen auf den Grund gehen und bereits in Miami Verbesserungen vornehmen werden. Ich glaube nicht, dass wir ein Wunder erwarten sollten, denn die Lücke ist beträchtlich. Aber was wir gerne sehen würden, ist ein Auto, mit dem unsere Fahrer wieder Druck machen können. Unter den Bedingungen können wir dann den Abstand zur Konkurrenz zu messen, und dann wird der Rest bis zum Jahresende reine Entwicklungsarbeit sein.»

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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31

53

+51,216

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