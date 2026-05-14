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Laurent Mekies (Red Bull Racing): Tempo wird in Montreal zurück sein

Red Bull Racing hatte in Miami kein gutes Wochenende. Teamchef Laurent Mekies erklärt nun, dass er in Montreal wieder ein gutes Tempo erwarte – und dass es keinen Grund zur Sorge um Isack Hadjar gebe.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Laurent Mekies in der Garage
Laurent Mekies in der Garage
Foto: Red Bull Content Pool
Laurent Mekies in der Garage
© Red Bull Content Pool

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Red Bull Racing erwischte in Miami ein eher schwieriges Wochenende, ganz besonders der französische Pilot Isack Hadjar, der im Rennen früh nach einem selbst verschuldeten Unfall raus war. Aber auch vor dem Aus hatte er sich schwergetan, hing das Rennwochenende eher hinterher.

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Sorgen um Hadjar? Klares Nein von Mekies

Auf eine Journalistenfrage, ob man sich Sorgen um Hadjar und seine Performance machen müsste, sagte Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies klar: «Nein, ich glaube nicht, dass wir das als Grund zur Sorge werten sollten. Wir hatten ein schwieriges Wochenende. Um ehrlich zu sein, wissen wir, dass wir unsererseits nicht alles perfekt gemacht haben, ohne dabei zu viele Geheimnisse preiszugeben. Wir hatten beim Auto fast das ganze Wochenende über ein Leistungsdefizit auf der Geraden. Das hat der Gesamtleistung nicht geholfen.» Die Abstimmung war also nicht ideal.

Der französische Ingenieur sagt über seinen Landsmann Hadjar: «Was das Fahren und den Rhythmus angeht, hat er sich meiner Meinung nach langsam in den richtigen Rhythmus eingefunden. Ich glaube, er wäre im Rennen stark gewesen, und er war stark in dem wenigen, was er zeigen konnte. Daher glaube ich nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen.»

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Hadjar schied in der Frühphase des Rennens aus, nachdem er die Kontrolle über seinen Boliden verloren hatte und eingeschlagen war. Hadjar ärgerte sich nach dem frühen Aus merklich über sich selbst und seinen Fehler.

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Mekies: «Wir hatten sicherlich kein reibungsloses Wochenende. Wir haben ihm auch keinen Gefallen getan, indem wir ihn nach unserem Fehler bezüglich der Konformität des Autos vom Ende der Startaufstellung aus starten ließen.» Mekies spielt auf die Disqualifikation vom Qualifying an.

In Montreal wieder zurück zum Tempo

Der Teamchef ordnete die Miami-Performance noch mit einer Prognose in Hinblick aufs kommende Rennwochenende in Montreal (24. Mai) ein: «Also, nein, keine Sorge. Kein reibungsloses Wochenende, aber alles deutet darauf hin, dass wir in Montreal wieder das richtige Tempo haben werden.»

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