Mit einer starken zweiten Saisonhälfte ist Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen auf dem besten Weg, die Vize-WM klarzumachen. Auch das Team hat noch eine Chance auf die Konstrukteurs-Vize-WM. Das liegt einmal an einer starken Entwicklung des Autos nach dem Sommer – und an einer bockstarken Erfolgsserie von Verstappen auf der Rennstrecke.

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Vier der letzten sechs Rennen hat Max Verstappen gewonnen. Seit Monza stand er durchgehend auf dem Podium (neun Rennen am Stück). Sehen wir etwa gerade den besten Max Verstappen überhaupt?

Max Verstappen war entscheidend für F1-Trendwende

Sein Teamchef bei Red Bull Racing, Laurent Mekies sagt dazu im Vorfeld des Katar-GP: «Es gibt viele Versionen des besten Max Verstappen. Wir haben viele phänomenale Rennen über die Jahre hinweg gesehen. Ich bin aus Team-Perspektive sehr froh, dass wir das Ruder im Laufe der Saison herumgerissen haben. Es war zu Beginn der Saison schwierig mit Chassis und Motor, wir hatten einen Rückstand auf die Führenden. Jeder hat dabei eine Rolle gespielt. Max‘ Handlungen waren vermutlich entscheidend für die Trendwende.»

Denn eine Geste war besonders wichtig, erinnert sich Mekies: «Als die Dinge am schwierigsten waren, zu Beginn des Sommers, hat Max sich entschieden, sich weiterhin fürs Team zu verpflichten.» Gemeint ist Verstappens Vertragsverlängerung. Mekies: «Das war zu einem Zeitpunkt, als es überhaupt nicht absehbar war, dass wir diese Wende schaffen würden. Dass er sich also zu diesem Zeitpunkt der Saison erneut für uns entschieden hat, war eine Trendwende.»

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Mekies: «Er ist zu Beginn der Saison nicht anders gefahren als jetzt. Es war nur sehr schwierig, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Aber wenn man näher an die Spitze kommt, erhöht er das Level weiter und weiter. Wenn man sich die letzten Rennen anguckt – wenn das nicht die beste Version von Max ist, dann ist zumindest es ziemlich nah dran.»

Max Verstappen ist der «beste Sensor»

Auch bei der technischen Entwicklung des Autos im Laufe der Saison war Max Verstappen eine riesige Hilfe fürs Team. Er bekam daher den Spitznamen als «bester Sensor im Auto». Mekies: «Wir sind fest davon überzeugt, dass das ein enormer Wettbewerbsvorteil ist. Und deshalb bezeichnen wir ihn als den besten Sensor im Auto. Denn er ermöglicht es uns, die Grenzen zu erkennen, noch bevor unsere Datensysteme uns darauf hinweisen. Und er verstärkt das, sodass es uns leichter fällt, die Grenzen zu identifizieren.»

Mit einem Lachen setzt Mekies nach: «Er liefert uns zwar noch keine Lösung, wie wir das Problem beheben können, aber wir zählen darauf, dass er sich in diese Richtung weiterentwickelt. Aber im Ernst: Es ist ein enormer Vorteil – unabhängig von seiner Geschwindigkeit im Auto –, ein solches Gespür dafür zu haben, was im Auto vor sich geht und was als Nächstes erforderlich ist, damit das Auto schneller fahren kann.»