Mekies zu Verstappen: «Max hat uns daran erinnert, wie unglaublich er ist»

Eine starke Performance von Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen! Der Niederländer überzeugte im Grand Prix von Miami, indem er alles aus seinem Auto herausholte. In der Quali hatte es sogar für Startplatz 2, also die erste Startreihe, gereicht.

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Mekies voller Lob für Verstappen

Sein Teamchef Laurent Mekies sagte: «Max hat uns daran erinnert, wie unglaublich er ist, wenn er das Auto voll ausreizen kann. Am Samstag im Qualifying hat er den RB22 in die erste Startreihe gebracht und am Sonntag im Rennen um jeden Millimeter der Strecke gekämpft, sich durch das gesamte Feld gekämpft und einen rund 50 Runden langen Stint auf den harten Reifen überstanden.» Am Ende reichte es nur für Platz 5, Verstappen war aber nah an Russell.

Verstappens spektakulärer 360-Grad-Dreher

Verstappen hatte unter Fans, Experten und Kollegen für Begeisterung gesorgt, als er in der ersten Runde des Rennens einen 360-Grad-Dreher abfing und lässig weiterfuhr – so, als wäre gar nichts gewesen. Er hatte das Heck verloren, sich einmal gezwirbelt und war einfach weitergefahren, hatte zwischenzeitlich sogar Chances aufs Podium.

Auch für Verstappens Teamkollegen Isack Hadjar hatte Mekies warme Worte, obwohl der Franzose früh im Rennen gecrasht war und danach richtig sauer auf sich selbst war. Mekies: «Isack hatte kein reibungsloses Wochenende, und wir haben ihm durch unseren Fehler am Samstag mit dem Start vom Ende des Feldes nicht geholfen. Sein anfängliches Tempo im Rennen war stark, und ich bin zuversichtlich, dass wir uns in Milton Keynes neu formieren und gestärkt zurückkehren werden, um in Montreal ein reibungsloseres Wochenende zu erleben.»

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Mekies‘ Fazit vom Miami-Wochenende: «Wir nehmen von diesem Wochenende auch einige sehr wichtige Erkenntnisse mit, was wir als Nächstes verbessern müssen, und wir sind uns sehr wohl bewusst, dass noch viel mehr nötig ist, um wieder um den Spitzenplatz mitkämpfen zu können.»