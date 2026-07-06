Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Laurent Mekies zu Verstappen-Unfall: «Werden alle Hebel in Bewegung setzen»

Max Verstappen landete zum zweiten Mal mit einem Problem am Heckflügel im Kiesbett. Ist etwa der innovative Flügel Schuld? Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies kündigt intensive Nachforschung an.

Formel 1

Max Verstappen verunfallte später im Rennen mit einem Problem am Heckflügel
Max Verstappen verunfallte später im Rennen mit einem Problem am Heckflügel
Foto: XPB
Max Verstappen verunfallte später im Rennen mit einem Problem am Heckflügel
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Schreckmoment wenige Runden vor Ende des Silverstone-GP! Max Verstappen (Red Bull Racing) kam in Runde 48 von 52 plötzlich von der Strecke ab, grub sich tief in den Kies. Zum Glück erwischte es den Niederländer in Stowe, also einem Bereich mit viel Auslaufzone. Verstappen blieb unverletzt – war aber richtig sauer. Denn: Mit einem ganz ähnlich aussehenden Problem, nämlich ebenfalls am Heckflügel, war Verstappen schon in Spielberg im Qualifying verunfallt.

Werbung

Werbung

Mekies: Sicherheit hat Priorität

Teamchef Laurent Mekies stellte nach dem Rennen klar: «Wir werden alles tun, was nötig ist, um auf der sicheren Seite zu sein.» Muss also der innovative Heckflügel wieder abgebaut werden? Red Bull Ring, jetzt Silverstone Circuit – beide Male erwischte es Verstappen mit einer Schwierigkeit an dieser Stelle des Autos.

Mekies: «Man könnte wieder zurückgehen, wenn man nur ein paar Rennen damit gefahren wäre. Wir sind Rennen seit Miami damit gefahren, meine ich. Es ist also eine größere Zahl Rennen. Es ist also noch zu früh in der Analyse, um herauszuarbeiten, ob es ein Problem mit dem Konzept ist oder etwas anderes. Aber wir werden ganz sicher alle Hebel in Bewegung setzen, um die Ursache zu finden. Wir haben da alle Möglichkeiten.»

Im Artikel erwähnt

Mekies sagt außerdem über Verstappen: «Er hat Recht damit, nicht glücklich zu sein. Es ist sehr ungewöhnlich. Es ist sehr unangenehm für Fahrer, wenn ihn das Auto in einer High-Speed-Kurve im Stich lässt, und das in zwei Rennen in Folge, sei es auch aus zwei unterschiedlichen Gründen. Und für das Team ist es auch unangenehm – wenn auch in einem ganz anderen Ausmaß –, unseren Fahrer im Kiesbett zu haben.»

Werbung

Werbung

Notwendige Maßnahmen werden ergriffen

Der französische Ingenieur stellt klar: «Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir als Team die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, damit so etwas nicht wieder passiert – auch wenn uns das im Rennen in Silverstone nicht gelungen ist –, und wir nehmen das so ernst, wie es nur geht.» Jetzt ist erst mal ein Wochenende Pause, ehe die Formel 1 nach Spa weiterzieht.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM