Melbourne-Quali im Live-Ticker: So eroberte George Russell seine 8. Pole

Lange mussten sich die Fans und GP-Beobachter gedulden, bevor es soweit war: Das erste Qualifying der neuen Saison stand vor der Tür – und die Spannung war gross, denn erst bei der Zeitenjagd, die die Startaufstellung für den Australien-GP bestimmte, legten die Piloten alle Karten auf den Tisch und gingen ans Limit.

Im Pressezentrum im Albert Park von Melbourne waren sich alle sicher: Mercedes-Pilot George Russell hatte die besten Chancen auf die Pole-Position. Denn der Mercedes-Motorentrick sorgt für einen grossen Vorteil, und einen ersten Vorgeschmack vom Vorsprung der Sternfahrer lieferte der Brite ganz zum Schluss des dritten freien Trainings.

Er umrundete die 5,278 km lange Strecke in 1:19,053 min und war damit mehr als sechs Zehntel schneller als sein erster Verfolger Lewis Hamilton. Auf der anderen Seite der Mercedes-Box herrschte allerdings keine Feierlaune. Denn Russells Teamkollege Kimi Antonelli flog in der letzten Viertelstunde von der Piste ab – und beschädigte dabei seinen Dienstwagen so stark, dass eine Quali-Teilnahme in Frage stand.

Wer sich am Ende durchsetzen und die erste Pole des Jahres erobern konnte, gibt's hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachzulesen.

