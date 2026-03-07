Weiter zum Inhalt
Melbourne-Quali im Live-Ticker: So eroberte George Russell seine 8. Pole

Die Formel-1-Stars haben im Melbourne-Qualifying endlich gezeigt, was sie können: Grosser Pole-Favorit nach dem 3. Training war George Russell. Der Mercedes-Star erfüllte die hohen Erwartungen.

Vanessa Georgoulas

Formel 1

George Russell war im 3. Melbourne-Training deutlich schneller als der Rest
George Russell war im 3. Melbourne-Training deutlich schneller als der Rest
Foto: Dunbar / XPB Images
George Russell war im 3. Melbourne-Training deutlich schneller als der Rest
© Dunbar / XPB Images

Lange mussten sich die Fans und GP-Beobachter gedulden, bevor es soweit war: Das erste Qualifying der neuen Saison stand vor der Tür – und die Spannung war gross, denn erst bei der Zeitenjagd, die die Startaufstellung für den Australien-GP bestimmte, legten die Piloten alle Karten auf den Tisch und gingen ans Limit.

Im Pressezentrum im Albert Park von Melbourne waren sich alle sicher: Mercedes-Pilot George Russell hatte die besten Chancen auf die Pole-Position. Denn der Mercedes-Motorentrick sorgt für einen grossen Vorteil, und einen ersten Vorgeschmack vom Vorsprung der Sternfahrer lieferte der Brite ganz zum Schluss des dritten freien Trainings.

Er umrundete die 5,278 km lange Strecke in 1:19,053 min und war damit mehr als sechs Zehntel schneller als sein erster Verfolger Lewis Hamilton. Auf der anderen Seite der Mercedes-Box herrschte allerdings keine Feierlaune. Denn Russells Teamkollege Kimi Antonelli flog in der letzten Viertelstunde von der Piste ab – und beschädigte dabei seinen Dienstwagen so stark, dass eine Quali-Teilnahme in Frage stand.

Wer sich am Ende durchsetzen und die erste Pole des Jahres erobern konnte, gibt's hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachzulesen.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 3. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

8

1:18,518

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

7

+0,293

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

7

+0,785

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

8

+0,809

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

9

+0,862

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

8

+0,957

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

8

+0,960

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

6

+1,476

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

6

+2,729

