Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Melbourne-Sieger George Russell: Wunsch an FIA wegen Sicherheitsbedenken

Gleich nach dem Fallen der Zielflagge schwärmte George Russell von der neue Fahrzeuggeneration. Der Melbourne-Sieger hat aber auch eine Sorge, die die Sicherheit betrifft, wie er kurz darauf verriet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell kämpfte im Duell mit Leclerc mit starkem Untersteuern
George Russell kämpfte im Duell mit Leclerc mit starkem Untersteuern
Foto: Bearne / XPB Images
George Russell kämpfte im Duell mit Leclerc mit starkem Untersteuern
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für George Russell verlief der Grand Prix in Australien ganz nach Wunsch. Von der Pole startend verlor er zwar zunächst die Führung an Charles Leclerc und lieferte sich in den ersten Runden mit dem Monegassen auch einen harten Kampf um die Spitzenposition. Am Ende kreuzte er die Ziellinie aber als Erster – knapp 15,5 Sekunden vor dem Ferrari-Star, der sich mit dem dritten Platz hinter dem Mercedes-Sieger und dessen Teamkollegen Kimi Antonelli begnügen musste.

Werbung

Werbung

Russell schwärmte bereits auf dem Weg zur Box über die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration und wiederholte seine Meinung zur neuen Formel 1 auch vor den TV-Kameras. In der FIA-Pressekonferenz äusserte er aber auch eine Sicherheitssorge, die er mit einem Wunsch an die Verantwortlichen des Sports verband.

Denn während seines Duells in den ersten Runden litt er unter starkem Untersteuern. Deshalb erklärte der sechsfache Sieger: «Nach dem heutigen Rennen und den Zweikämpfen, die ich hatte, gibt es eine Sache, die ich mir von der FIA wünsche, nämlich dass der Frontflügel im Geraden-Modus nicht so aggressiv flachgestellt wird.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wenn wir den Modus aktivieren, gibt es gleich starkes Untersteuern, und als ich hinter Charles lag und versuchte, aus seinem Windschatten herauszukommen, war es, als würde mein Frontflügel nicht funktionieren», schilderte der Mercedes-Pilot, und ergänzte: «Deshalb würde ich sagen, dass es aus Sicht der Sicherheit das Rennfahren besser gestalten würde, es wäre sicherer. Ich sehe auch keine Nachteile, die damit verbunden wären.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien