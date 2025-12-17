Weiter zum Inhalt
Mercedes: Abschiedsfeier für Formel-1-Motor

Das Mercedes-Werksteam hat sich im Rennmotorenwerk in Brixworth von der aktuellen Motor-Generation verabschiedet, mit der die Mannschaft der Sternmarke 140 GP-Siege gefeiert hat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fred Vesti liess in Brixworth die Reifen rauchen
Fred Vesti liess in Brixworth die Reifen rauchen
Foto: Mercedes-Benz Group
Fred Vesti liess in Brixworth die Reifen rauchen
© Mercedes-Benz Group

Mit der aktuellen Generation von Antriebseinheiten hat Mercedes viele Erfolge in der Formel 1 gefeiert. In 252 Grands Prix, die seit der Einführung der V6-Turbo-Hybrid-Motoren 2014 stattgefunden haben, feierten Mercedes-befeuerte Fahrer 140 GP-Siege, 150 Pole-Positionen und 387 Podestplätze.

Und weil ab 2026 die nächste Generation von Antriebseinheiten zum Einsatz kommt, feierte das Mercedes-Werksteam im Rennmotorenwerk in Brixworth eine Abschiedsparty für die erfolgreichen Aggregate aus dem eigenen Haus. Am Dienstag, 16. Dezember, kam das ganze Team zusammen – und wurde mit einer starken Show belohnt.

Der Ersatzfahrer des Teams, Fred Vesti, zeigte in Brixworth zwei Demofahrten mit zwei Boliden, dem W05 aus dem Jahr 2014 und dem W16 aus dem Jahr 2025. Der Däne fuhr eine kurze Runde um die Anlage und begeisterte die Teammitglieder anschliessend mit Donuts in jedem Auto. Auch die Power Units aus jeder Saison wurden ausgestellt, und die Kolleginnen und Kollegen versammelten sich zu einem Teamfoto.

Trotz Regenwetter: Die Mercedes-Mitarbeiter freuten sich über die Demofahrt
Trotz Regenwetter: Die Mercedes-Mitarbeiter freuten sich über die Demofahrt
Foto: Mercedes-Benz Group
Fred Vesti durfte in Brixworth Gas geben
Fred Vesti durfte in Brixworth Gas geben
Foto: Mercedes-Benz Group
Zum ersten Mal fuhr ein F1-Auto auf dem Mercedes-Gelände in Brixworth
Zum ersten Mal fuhr ein F1-Auto auf dem Mercedes-Gelände in Brixworth
Foto: Mercedes-Benz Group
Wichtiger Erfolgsfaktor: Die Mercedes-Antriebseinheiten der letzten Jahre
Wichtiger Erfolgsfaktor: Die Mercedes-Antriebseinheiten der letzten Jahre
Foto: Mercedes-Benz Group
Gruppenfoto mit viel Power: Das ganze Team versammelte sich vor der Fabrik
Gruppenfoto mit viel Power: Das ganze Team versammelte sich vor der Fabrik
Foto: Mercedes-Benz Group
Trotz Regenwetter: Die Mercedes-Mitarbeiter freuten sich über die Demofahrt
© Mercedes-Benz Group

Eine seltene Gelegenheit

Hywel Thomas, Geschäftsführer von Mercedes AMG High Performance Powertrains, sagte: «Selten haben wir die Gelegenheit, innezuhalten und über das Erreichte nachzudenken. Daher war es etwas ganz Besonderes, dies mit so vielen unserer Teamkollegen zu tun. Die Statistiken sind bemerkenswert, und alle Beteiligten in Brixworth und Brackley sowie unsere Kolleginnen und Kollegen bei Petronas in Malaysia und auf der ganzen Welt können zu Recht stolz auf ihren Beitrag sein. Es ist das erste Mal, dass wir hier bei Mercedes AMG High Performance Powertrains mit einem Formel-1-Wagen gefahren sind, und es hätte keinen besseren Zeitpunkt dafür geben können.»

«Heute haben wir kurz innegehalten, um den Erfolg der letzten zwölf Jahre zu feiern. Dann haben wir uns aber sofort wieder an die Arbeit gemacht, um uns auf unsere Ziele für 2026 zu konzentrieren. Es ist eine aufregende Zeit, da wir kurz vor dem Beginn einer neuen Ära in unserem Sport stehen. Nur noch wenige Wochen trennen uns davon, dass die neue Antriebseinheit in Barcelona zum ersten Mal auf der Rennstrecke getestet wird. Wir freuen uns schon jetzt auf diesen Moment, so wie wir es 2014 getan haben», fügte er mit Blick auf die nahe Zukunft an.

Vesti schwärmte seinerseits: «Es war etwas Besonderes, diese bemerkenswerte Erfolgsära mit unseren Teamkollegen hier bei Mercedes AMG High Performance Powertrains zu feiern. Es war fantastisch, mit dem W05 und dem W16 fahren zu dürfen – den beiden Autos, die diese Erfolgsära einläuteten bzw. beendeten. Ich habe es sehr genossen, allen eine Show zu bieten. Ich habe sogar ein paar Donuts mit dem Auto von 2014 gedreht – und hatte dabei viel Spass.» Er gestand aber auch: «Angesichts der regnerischen Bedingungen und der Tatsache, dass Brixworth keine eigens dafür gebaute Rennstrecke ist, war es ziemlich schwierig.»

