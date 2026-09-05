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Mercedes-Ass George Russell: Zwei Niederlagen gegen Polesetter Pierre Gasly

George Russell war der grosse Favorit für die Pole zum Italien-GP in Monza. Doch am Ende musste er sich mit dem zweiten Platz begnügen, denn Pierre Gasly zauberte eine Pole-Runde aus dem Helm.

Formel 1

George Russell musste sich im Monza-Qualifying mit Platz 2 begnügen
George Russell musste sich im Monza-Qualifying mit Platz 2 begnügen
Foto: Charniaux / XPB Images
George Russell musste sich im Monza-Qualifying mit Platz 2 begnügen
© Charniaux / XPB Images

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Für Pierre Gasly gab es am Freitagnachmittag eine bittere Pille. Der Franzose aus dem Alpine-Team verlor durch die Entscheidung des FIA-Berufungsgerichts seinen Podestplatz im Monaco-GP, weil die Streichung seiner zwei 5-sec-Strafen durch das Urteil der vier Richter in Paris wieder rückgängig gemacht wurde.

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Der 30-Jährige leistete tags darauf Wiedergutmachung, indem er sich die Pole zum Italien-GP schnappte. Damit verwies er George Russell auf den zweiten Platz, der Unterschied zwischen den beiden starken Monza-Runden betrug nur sechs Hundertstel. Es war der zweite Triumph des Alpine-Fahrers gegen den Mercedes-Routinier, wie Russell hinterher verriet.

«Zuerst einmal herzliche Gratulation an Pierre, das war eine unglaubliche Leistung, die er da an den Tag gelegt hat», erklärte der 28-Jährige grosszügig. «Wir haben etwa eine Viertelstunde vor dem Start des Qualifyings eine Partie Schach beendet, in der er mich bereits geschlagen hat. Ich sagte: 'Nun gut, ich denke, ich werde dich im Qualifying schlagen.' Und nun sehen wir, er ist schon wieder vor mir!»

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«Ich war natürlich enttäuscht, dass ich es nicht auf die Pole geschafft habe. Es lief nicht ganz wie geplant mit Verstappen beim Start der Runde, ich war sehr nah dran, doch Pierre und Alpine waren auch wirklich superschnell unterwegs», schilderte der siebenfache GP-Sieger

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