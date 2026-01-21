Mercedes: Design-Direktor John Owen verlässt Team nach 20 Jahren

Mercedes verliert seinen Design-Chef: Der Formel-1-Rennstall des deutschen Autoherstellers hat bestätigt, dass der Engländer John Owen (52) eine Auszeit brauche und das Team im Laufe des Jahres 2026 verlassen werde.

Owen ist einer der fast unbekannten Helden jenes Teams, das ab 2014 acht Mal in Folge die Konstrukteurs-WM der Formel 1 gewann. Er kam 2007 zum Rennstall aus Brackley, damals war das Team in Besitz von Honda. Die Japaner zogen sich auf Ende 2008 aus der Formel 1 zurück, 2009 ging der Rennstall unter BrawnGP an den Start – und wurde mit Jenson Button sensationell Weltmeister.

Danach schluckte Mercedes das Team, Owen blieb in Brackley. Mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg wurden sieben Fahrer-WM-Titel eingefahren, dazu die erwähnten Erfolge bei den Konstrukteuren. Der Mercedes W17 für die GP-Saison 2026 ist der 17. Formel-1-Rennwagen, für welchen Owen die Design-Verantwortung trägt.

Mercedes verkündet: «Wir bestätigen, dass John Owen, unser Leiter des Fahrzeug-Designs, beschlossen hat, eine Auszeit von der Formel 1 zu nehmen. Er wird das Team im Laufe des Jahres verlassen, um eine Freistellung anzutreten, nachdem er einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger sichergestellt hat.»

Mercedes bestätigt weiter, dass Owens Position intern neu besetzt wird. Der Italiener Giacomo Tortora, derzeit Technischer Direktor und früher bei Ferrari – wird neuer Leiter des Fahrzeugdesigns, unter Technikchef James Allison und dessen Stellvertreter Simone Resta.