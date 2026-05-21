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Mercedes-Duell in Kanada: Reisst die Erfolgssträhne von Kimi Antonelli ab?

Die F1-Stars kämpfen in dieser Woche in Montreal wieder um Podestplätze und Siege. Und geht es nach Ex-GP-Pilot Johnny Herbert, wird nur einer der beiden Mercedes-Stars auf dem Podesttreppchen stehen.

Formel 1

Kimi Antonelli siegte in den jüngsten 3 GP, schafft er das auch in Kanada?
Kimi Antonelli siegte in den jüngsten 3 GP, schafft er das auch in Kanada?
Foto: Price / XPB Images
Kimi Antonelli siegte in den jüngsten 3 GP, schafft er das auch in Kanada?
© Price / XPB Images

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Nachdem die GP-Stars nach dem Kräftemessen in Miami zwei rennfreie Wochenenden geniessen konnten, steht nun die fünfte WM-Runde des Jahres auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal auf dem Programm. Die neuerliche GP-Pause sorgt dafür, dass die Teams auch für das Rennen in Kanada nachlegen können. Entsprechend gespannt warten die Fans, Experten und Fahrer selbst auf den Start des Rennwochenendes auf der Île de Notre-Dame.

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Auf die Frage, wer die Nase vorn haben wird, finden sich die unterschiedlichsten Antworten, viele erwarten eine Fortsetzung der Erfolgssträhne von Kimi Antonelli, der in den vergangenen drei GP die Zielflagge jeweils als Erster gesehen hat. Und auch GP-Veteran Johnny Herbert befasste sich im Gespräch mit «Jackpot City Casino» damit. Der Brite wagt folgende Prognose für die Top-3 des Rennens am Sonntag: «Ich setze die beiden McLaren-Fahrer auf das Podium. Ich weiß zwar nicht genau, wo, aber auch Kimi wieder, weil er gerade so gut in Form ist.»

Gleichzeitig betont Herbert, dass auch mit Antonellis Mercedes-Teamkollegen George Russell zu rechnen ist: «Das muss der Zeitpunkt sein, an dem George Kimi den Podiumsplatz wegnimmt», sagt er, und stellt klar: «Es würde mich nicht überraschen, wenn George seinen Teamkollegen vom Podium verdrängen und sich damit für die Zukunft eine starke Ausgangsposition sichern könnte.»

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Für den früheren GP-Piloten steht damit fest, dass Mercedes und McLaren in Kanada dominieren werden. Doch auch mit Red Bull Racing-Star Max Verstappen muss man rechnen, sagt er: «Red Bull Racing wird wahrscheinlich vorne mitmischen, denn das ist genau die Art von Strecke, die Max entspricht, da er meiner Meinung nach immer das Beste aus einem Auto herausholen kann. Ich glaube nicht, dass er im Rennen ganz vorne mitmischen wird, aber im Qualifying wird er das auf jeden Fall tun.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

51

5

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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