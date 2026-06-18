Mercedes gibt zu: George Russell im Barcelona-GP mit gravierendem Nachteil

Der letzte Teil des spannenden Grossen Preises von Barcelona: Lewis Hamilton fuhr mit seinem Ferrari dem ersten GP-Sieg in Rot entgegen, die Mercedes von Kimi Antonelli und George Russell konnten diesen Rhythmus nicht halten, dann fiel WM-Leader Antonelli auch noch aus, so siegte Hamilton vor Russell und Norris.

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Nun hat Mercedes in einem eigenen Video zugegeben: Es gab Gründe, wieso Russell zum Schluss des WM-Laufs nicht flotter unterwegs war. Bradley Lord, der stellvertretende Teamchef des Rennstalls, sagt: «Bei unserem letzten Boxenstopp haben wir den Frontflügel falsch eingestellt, weil es ein Problem mit der Einstellpistole gab. Das bedeutete, dass George mit einer sehr übersteuernden Balance fuhr, was sein Tempo in den letzten Phasen sicherlich beeinträchtigt hat.»

Heisse Frage nach dem Rennen: Hätte Mercedes eine bessere Siegchance gehabt, wenn (wie Ferrari mit Lewis Hamilton) mit einer Dreistopp-Taktik gearbeitet worden wäre?

Lord weiter: «Wie es auf Strecken mit hohem Reifenverschleiss und hohen Temperaturen oft vorkommt, ist die Entscheidung zwischen zwei und drei Boxenstopps vor dem Rennen sehr knapp. Wir hielten zwei Stopps für die bessere Wahl, und selbst als Lewis im ersten Teil sehr früh an die Box kam, haben wir mit George sofort reagiert, um die Position auf der Strecke zu halten – denn die ist in Barcelona entscheidend.»

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«Beim zweiten Stopp war Hamilton gerade noch in Undercut-Reichweite, was bedeutete, dass wir George nicht an die Box holen und die Position auf der Strecke vor dem Ferrari halten konnten, ohne möglicherweise hinter ihm herauszukommen. Also entschieden wir uns, bei beiden Autos auf die Zwei-Stopp-Strategie zu setzen. Hamilton profitierte dann von einer virtuellen Safety Car-Phase, die den Zeitverlust seines letzten Boxenstopps halbierte.»

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen TV-Programm Live Spielberg: FP1 | Großer Preis von Österreich FIA Formula One World Championship 26.06.2026 - 12:45

«Man kann sagen, dass Ferrari mit der VSC ein wenig Glück hatte, die Lewis beim letzten Reifenwechsel vor unseren Autos auf die Strecke brachte. Wäre das nicht passiert, hätte er sich durchs Feld kämpfen müssen. Das heisst nicht, dass das Ergebnis zwangsläufig anders ausgefallen wäre, aber wir hätten uns wohl in eine bessere Position bringen können, um diesen Sieg zu erringen.»