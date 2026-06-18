Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Mercedes gibt zu: George Russell im Barcelona-GP mit gravierendem Nachteil

Mercedes-Fahrer George Russell hatte im Barcelona-GP zum Schluss keine Antwort gegen Lewis Hamilton im Ferrari. Nun gibt Mercedes zu – beim letzten Boxenstopp von Russell wurde ein Fehler gemacht.

Formel 1

George Russell in Spanien
George Russell in Spanien
Foto: XPB
George Russell in Spanien
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der letzte Teil des spannenden Grossen Preises von Barcelona: Lewis Hamilton fuhr mit seinem Ferrari dem ersten GP-Sieg in Rot entgegen, die Mercedes von Kimi Antonelli und George Russell konnten diesen Rhythmus nicht halten, dann fiel WM-Leader Antonelli auch noch aus, so siegte Hamilton vor Russell und Norris.

Werbung

Werbung

Nun hat Mercedes in einem eigenen Video zugegeben: Es gab Gründe, wieso Russell zum Schluss des WM-Laufs nicht flotter unterwegs war. Bradley Lord, der stellvertretende Teamchef des Rennstalls, sagt: «Bei unserem letzten Boxenstopp haben wir den Frontflügel falsch eingestellt, weil es ein Problem mit der Einstellpistole gab. Das bedeutete, dass George mit einer sehr übersteuernden Balance fuhr, was sein Tempo in den letzten Phasen sicherlich beeinträchtigt hat.»

Heisse Frage nach dem Rennen: Hätte Mercedes eine bessere Siegchance gehabt, wenn (wie Ferrari mit Lewis Hamilton) mit einer Dreistopp-Taktik gearbeitet worden wäre?

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lord weiter: «Wie es auf Strecken mit hohem Reifenverschleiss und hohen Temperaturen oft vorkommt, ist die Entscheidung zwischen zwei und drei Boxenstopps vor dem Rennen sehr knapp. Wir hielten zwei Stopps für die bessere Wahl, und selbst als Lewis im ersten Teil sehr früh an die Box kam, haben wir mit George sofort reagiert, um die Position auf der Strecke zu halten – denn die ist in Barcelona entscheidend.»

Werbung

Werbung

«Beim zweiten Stopp war Hamilton gerade noch in Undercut-Reichweite, was bedeutete, dass wir George nicht an die Box holen und die Position auf der Strecke vor dem Ferrari halten konnten, ohne möglicherweise hinter ihm herauszukommen. Also entschieden wir uns, bei beiden Autos auf die Zwei-Stopp-Strategie zu setzen. Hamilton profitierte dann von einer virtuellen Safety Car-Phase, die den Zeitverlust seines letzten Boxenstopps halbierte.»

TV-Programm

«Man kann sagen, dass Ferrari mit der VSC ein wenig Glück hatte, die Lewis beim letzten Reifenwechsel vor unseren Autos auf die Strecke brachte. Wäre das nicht passiert, hätte er sich durchs Feld kämpfen müssen. Das heisst nicht, dass das Ergebnis zwangsläufig anders ausgefallen wäre, aber wir hätten uns wohl in eine bessere Position bringen können, um diesen Sieg zu erringen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

1:22,449

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM