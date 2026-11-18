Wer hätte das vor der GP-Saison 2026 erwartet? Der erst 20 Jahre alte Kimi Antonelli nimmt seinem routinierten Mercedes-Teamkollegen George Russell die Butter vom Brot und wird zum jüngsten Formel-1-Champion. Der Speed von Kimi liess den Briten immer wieder verzweifeln.

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Aber was genau macht der unbekümmerte Italiener denn so viel besser? Mercedes-Technikchef James Allison glaubt es zu wissen. Der 58-jährige Engländer stellt dabei einen Vergleich an zwischen Kimi und dem langjährigen Mercedes-Star Lewis Hamilton.

James Allison von Mercedes Foto: XPB James Allison von Mercedes © XPB

Allison erläutert: «Russell ist besonders auf jenen Strecken stark, auf welchen die Geschwindigkeit zwischen dem Scheitelpunkt und dem Kurvenausgang zählt, er ist in dieser Beschleunigungsphase wirklich sehr gut.»

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«Dieser Aspekt kam bei der vorherigen Generation von Fahrzeugen, also bei den Flügelautos, besonders zum Tragen. Hier fiel auch auf, dass er Lewis Hamilton die Stirn bieten konnte. Mit den Formel-1-Autos 2026 jedoch hat sich alles geändert.»

«Den entscheidenden Unterschied bei der Rundenzeit findet man heute, wenn man viel Vertrauen ins Auto hat, besonders punkto Kombination aus Bremsen und Lenken beim Kurveneingang.»

«Wenn man heute den Scheitelpunkt der Kurve erreicht, muss man das Vorderrad belasten und mit der Lebhaftigkeit des Hecks umgehen können. Man muss ein bisschen mehr Geschwindigkeit in die Kurve hineinbringen, damit man beim Kurvenausgang nicht so aggressiv sein muss. Sonst geht das zu sehr auf die Hinterreifen.»

«Antonelli konnte wegen seines herausragenden Reifen-Managements auch mit Walzen, die bereits 20 Runden hinter sich hatten, den Unterschied ausmachen, während andere Fahrer dazu gezwungen waren, an die Box zu gehen, weil ihre Reifen am Ende waren.»

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«Ich denke auch, das ist der gleiche Grund, warum Hamilton in der Saison 2026 wie neu geboren fährt. Die grosse Stärke von Lewis war immer, das Auto auf den Scheitelpunkt zu werfen, in der Zuversicht, dass er das Heck dann schon kontrollieren kann. Mit diesem Fahrstil kann er sich wieder viel besser in Szene setzen als zuvor mit den Flügelautos.»