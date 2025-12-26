Mercedes-Talent Kimi Antonelli: Das wünscht er sich für die Saison 2026
Mercedes-Star Kimi Antonelli hat in seiner ersten Formel-1-Saison einige Glanzpunkte gesetzt. Der junge Italiener hat einen schlichten Wunsch für sein zweites Jahr in der Königsklasse.
Als Formel-1-Superstar Lewis Hamilton zu Ferrari zog, entschied sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ein Risiko einzugehen und Rookie Kimi Antonelli zu befördern. Der Italiener dankte ihm für das Vertrauen mit starken Ergebnissen, erlebte aber auch eine Formkrise während der WM-Runden in Europa.
Der Teenager aus Bologna setzte aber auch Glanzpunkte, den ersten bereits beim sechsten Kräftemessen in Miami. Da sicherte sich der 19-Jährige die Pole zum Mini-Rennen. Knapp eineinhalb Monate später glänzte er auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal mit dem dritten Platz im GP.
Es blieb nicht das einzige GP-Podest in seiner ersten Formel-1-Saison. Antonelli schaffte es beim Brasilien-GP in São Paulo sowohl im Sprint als auch im Grand Prix erst im Qualifying und dann im Rennen auf den zweiten Platz.
Auch das darauffolgende Rennen in Las Vegas beendete er als Dritter auf dem Treppchen – allerdings profitierte er da von der Disqualifikation des späteren Weltmeisters Lando Norris. Dieser wurde wie sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri aus der Wertung genommen, weil seine Bodenplatte zu abgenutzt war und nicht mehr den technischen Vorgaben entsprach.
Am Ende belegte Antonelli den siebten Platz in der WM-Tabelle – und landete damit direkt hinter seinem Mercedes-Vorgänger Hamilton, der nur sechs Punkte mehr auf dem Konto hatte als der schnelle Rookie aus Italien.
Viele fragen sich: Was werden wir 2026 von Antonelli sehen? Der ehrgeizige Lockenkopf hat einen einfachen und nachvollziehbaren Wunsch für seine zweite Formel-1-Saison. Im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» sagt er: «Ich wünsche mir ein Auto, mit dem ich an der Spitze mitkämpfen kann.»
«Ich will Rennen gewinnen und wer weiss, vielleicht sogar um die WM mitkämpfen», erklärt der ehrgeizige Sternfahrer. Und er betont: «Das Team gibt Vollgas, um das beste Auto auf die Räder zu stellen. Und ich werde natürlich mein Bestes zu geben und damit meinen Teil beitragen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach