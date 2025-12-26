Weiter zum Inhalt
Mercedes-Talent Kimi Antonelli: Das wünscht er sich für die Saison 2026

Mercedes-Star Kimi Antonelli hat in seiner ersten Formel-1-Saison einige Glanzpunkte gesetzt. Der junge Italiener hat einen schlichten Wunsch für sein zweites Jahr in der Königsklasse.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Kimi Antonelli hat einen einfachen Wunsch für 2026
Kimi Antonelli hat einen einfachen Wunsch für 2026
Foto: Sam Bloxham / Getty Images
Kimi Antonelli hat einen einfachen Wunsch für 2026
© Sam Bloxham / Getty Images

Im Artikel erwähnt

Als Formel-1-Superstar Lewis Hamilton zu Ferrari zog, entschied sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ein Risiko einzugehen und Rookie Kimi Antonelli zu befördern. Der Italiener dankte ihm für das Vertrauen mit starken Ergebnissen, erlebte aber auch eine Formkrise während der WM-Runden in Europa.

Der Teenager aus Bologna setzte aber auch Glanzpunkte, den ersten bereits beim sechsten Kräftemessen in Miami. Da sicherte sich der 19-Jährige die Pole zum Mini-Rennen. Knapp eineinhalb Monate später glänzte er auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal mit dem dritten Platz im GP.

Es blieb nicht das einzige GP-Podest in seiner ersten Formel-1-Saison. Antonelli schaffte es beim Brasilien-GP in São Paulo sowohl im Sprint als auch im Grand Prix erst im Qualifying und dann im Rennen auf den zweiten Platz.

Auch das darauffolgende Rennen in Las Vegas beendete er als Dritter auf dem Treppchen – allerdings profitierte er da von der Disqualifikation des späteren Weltmeisters Lando Norris. Dieser wurde wie sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri aus der Wertung genommen, weil seine Bodenplatte zu abgenutzt war und nicht mehr den technischen Vorgaben entsprach.

Am Ende belegte Antonelli den siebten Platz in der WM-Tabelle – und landete damit direkt hinter seinem Mercedes-Vorgänger Hamilton, der nur sechs Punkte mehr auf dem Konto hatte als der schnelle Rookie aus Italien.

Viele fragen sich: Was werden wir 2026 von Antonelli sehen? Der ehrgeizige Lockenkopf hat einen einfachen und nachvollziehbaren Wunsch für seine zweite Formel-1-Saison. Im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» sagt er: «Ich wünsche mir ein Auto, mit dem ich an der Spitze mitkämpfen kann.»

«Ich will Rennen gewinnen und wer weiss, vielleicht sogar um die WM mitkämpfen», erklärt der ehrgeizige Sternfahrer. Und er betont: «Das Team gibt Vollgas, um das beste Auto auf die Räder zu stellen. Und ich werde natürlich mein Bestes zu geben und damit meinen Teil beitragen.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

