Mercedes-Team: Neue Träume und ein Versprechen an die Fans

Dass Mercedes weiss, wie sich das Leben an der Spitze des Formel-1-Feldes anfüllt, beweist der Blick in die jüngere Geschichte der Vierrad-Königsklasse: Das Werksteam der Sternmarke hat zwischen 2014 und 2021 acht Konstrukteurstitel erobert, von 2014 bis 2020 krönte sich jeweils ein Mercedes-Pilot zum Weltmeister.

Zwischen 2014 und 2015 sowie 2017 und 2020 war Lewis Hamilton der Champion, 2016 setzte sich sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg durch, der nach dem Triumph seinen überraschenden Abschied aus dem GP-Feld verkündete und mittlerweile als TV-Experte für «Sky» im GP-Fahrerlager unterwegs ist.

Zuletzt konnte das Team aus Brackley und Brixworth allerdings nur noch wenige Erfolge feiern. Seit 2022 die Flügelautos eingeführt worden waren, gab es für die Mannschaft von Toto Wolff nur sieben GP-Siege zu feiern.

In diesem Jahr beginnt dank der umfassenden Regeländerungen eine neue Ära in der Formel 1 und viele gehen davon aus, dass Mercedes wie schon beim Start der Turbo-Hybrid-Ära zu den Spitzenreitern gehören wird. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die aktuellen Sternfahrer George Russell und Kimi Antonelli.

Das Team hat in den sozialen Medien ein Statement veröffentlicht, in dem die eigenen Ambitionen für die nahe Zukunft in Worte gefasst werden. In der Message, die sich an die Fans richtet, schreibt das Team: «Ihr, unsere Fans, seid ein fester Bestandteil dessen, was wir sind. Auf unserem Weg in eine neue Ära möchten wir euch mitnehmen – näher an das Geschehen, die Innovationen und die Ambitionen, die uns antreiben.»

«Unsere Reise ist geprägt von kontinuierlicher Weiterentwicklung: angetrieben von Leistung, geprägt von Integrität und geprägt von Raffinesse», heisst es weiter.