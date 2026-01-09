Weiter zum Inhalt
Mercedes-Team: Neue Träume und ein Versprechen an die Fans

Vor dem Start der diesjährigen Formel-1-Saison hat das Mercedes-Team ein Statement veröffentlicht, in dem das Werksteam aus Brackley und Brixworth von neuen Träumen spricht, die es erfüllen will.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Das Mercedes-Team hat sich für die neue Formel-1-Ära viel vorgenommen
Das Mercedes-Team hat sich für die neue Formel-1-Ära viel vorgenommen
Foto: Mercedes-Benz Group
Das Mercedes-Team hat sich für die neue Formel-1-Ära viel vorgenommen
© Mercedes-Benz Group

Dass Mercedes weiss, wie sich das Leben an der Spitze des Formel-1-Feldes anfüllt, beweist der Blick in die jüngere Geschichte der Vierrad-Königsklasse: Das Werksteam der Sternmarke hat zwischen 2014 und 2021 acht Konstrukteurstitel erobert, von 2014 bis 2020 krönte sich jeweils ein Mercedes-Pilot zum Weltmeister.

Zwischen 2014 und 2015 sowie 2017 und 2020 war Lewis Hamilton der Champion, 2016 setzte sich sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg durch, der nach dem Triumph seinen überraschenden Abschied aus dem GP-Feld verkündete und mittlerweile als TV-Experte für «Sky» im GP-Fahrerlager unterwegs ist.

Zuletzt konnte das Team aus Brackley und Brixworth allerdings nur noch wenige Erfolge feiern. Seit 2022 die Flügelautos eingeführt worden waren, gab es für die Mannschaft von Toto Wolff nur sieben GP-Siege zu feiern.

In diesem Jahr beginnt dank der umfassenden Regeländerungen eine neue Ära in der Formel 1 und viele gehen davon aus, dass Mercedes wie schon beim Start der Turbo-Hybrid-Ära zu den Spitzenreitern gehören wird. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die aktuellen Sternfahrer George Russell und Kimi Antonelli.

Das Team hat in den sozialen Medien ein Statement veröffentlicht, in dem die eigenen Ambitionen für die nahe Zukunft in Worte gefasst werden. In der Message, die sich an die Fans richtet, schreibt das Team: «Ihr, unsere Fans, seid ein fester Bestandteil dessen, was wir sind. Auf unserem Weg in eine neue Ära möchten wir euch mitnehmen – näher an das Geschehen, die Innovationen und die Ambitionen, die uns antreiben.»

«Unsere Reise ist geprägt von kontinuierlicher Weiterentwicklung: angetrieben von Leistung, geprägt von Integrität und geprägt von Raffinesse», heisst es weiter.

Und das Team verspricht: «Im Laufe des Jahres werden wir neue Türen öffnen, neue Perspektiven teilen und euch näher an das Herzstück unserer Standorte in Lauda und Morgan Drive heranführen. Wir haben neue Träume, die wir verwirklichen wollen, und wir möchten, dass ihr Teil unseres Teams seid.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

