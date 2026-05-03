Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Miami: Warnung nach Pole von Kimi Antonelli

Mercedes-Nachwuchsstar Kimi Antonelli schaffte es im Qualifying zum Miami-GP auf die Pole-Poleposition. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von einer starken Wende, äusserte aber auch eine Warnung.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Toto Wolff weiss: Das Wetter kann im Miami-GP für Überraschungen sorgen
Toto Wolff weiss: Das Wetter kann im Miami-GP für Überraschungen sorgen
Foto: Mercedes-Benz Group
Toto Wolff weiss: Das Wetter kann im Miami-GP für Überraschungen sorgen
© Mercedes-Benz Group

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Sprint-Qualifying hatte Kimi Antonelli noch keine Chance gegen Formel-1-Champion Lando Norris gehabt. Der junge Italiener aus dem Mercedes-Team blieb 0,222 sec langsamer als der McLaren-Star, der die Pole zum Mini-Rennen sicherte und diese zum Sieg nutzte. Antonelli, der von Startplatz 2 losbrauste, kam nicht gut weg, fiel zurück und kreuzte die Linie schliesslich als Vierter. Weil er aber die Streckengrenzen zu oft missachtet hatte, wurde er mit einer 5-sec-Strafe bedacht, was ihn auf den sechsten Platz zurückwarf.

Werbung

Werbung

Das Mercedes-Team und der Teenager aus Bologna liessen sich davon nicht entmutigen, sie legten vor dem GP-Qualifying nach und durften sich schliesslich über die dritte GP-Pole von Antonelli in Folge freuen. Teamchef Toto Wolff erklärte stolz: «Das war eine starke Wende nach einem bisher schwierigen Wochenende hier in Miami.»

«Die Änderungen nach dem Sprint haben dazu beigetragen, das Auto besser abzustimmen, und Kimi ist im Qualifying eine grossartige Runde gefahren. Bei seinem letzten Versuch hat er etwas zu viel gewollt, aber sein erster Versuch reichte dennoch für die Pole-Position. Für ihn hat einfach alles gepasst und er hatte das Selbstvertrauen, diese Leistung abzuliefern», lobte der Wiener den WM-Leader.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dessen Teamkollege George Russell tat sich schwerer und musste mit Platz 5 Vorlieb nehmen. Wolff sagte dazu: «George hat sich gut zurückgekämpft, obwohl er sich heute im Auto nicht wohlgefühlt hat. Er hätte möglicherweise den dritten Platz erreichen können, doch dann unterlief ihm in der letzten Kurve ein kleiner Fehler. Er hat jedoch gezeigt, dass er das Tempo hat, um sich vom fünften Platz aus nach vorne zu kämpfen.»

Werbung

Werbung

Ganz allgemein sei es eine hart umkämpfte Session gewesen, freute sich der 52-Jährige. «Vier verschiedene Teams haben um die Pole-Position gekämpft. Das ist toll zu sehen», erklärte Wolff, warnte aber auch gleichzeitig: «Wir sind zwar zufrieden damit, wie unser Samstag geendet hat, aber am Rennsonntag kommt es erst richtig darauf an. Im Sprint haben wir gesehen, dass Überholen nicht einfach ist. Das Wetter sieht allerdings wechselhaft aus. Das wird unser Leben sicherlich interessant machen. Lassen wir uns also überraschen, was der Grand Prix bringt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. Sprint

  6. Startaufstellung

  7. Sprint Qualifying

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

09

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien