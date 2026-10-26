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Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu Antonelli: «Das vergessen die Leute leicht»

Toto Wolff, Teamchef und Teilhaber des F1-Rennstalls von Mercedes, ist sichtlich stolz auf den kommenden Weltmeister Kimi Antonelli: «Aber die meisten Menschen vergessen dabei etwas.»

Formel 1

Sieger Kimi Antonelli
Sieger Kimi Antonelli
Foto: XPB
Sieger Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Wie cool ist dieser Kimi Antonelli eigentlich? Mercedes-Teamchef Toto Wolff enthüllte nach dem neunten GP-Sieg seines italienischen Schützlings, dass der WM-Leader kurz vor dem USA-GP bei ihm angeklopft habe.

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Der Österreicher: «Er schlüpfte in mein Büro und sagte: ‘Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich will das hier geniessen und nicht an den Titel denken. Ist das nicht ein wenig merkwürdig?’ Er ist auf einer Entdeckungsreise, auch emotional, was diese WM-Saison alles mit ihm macht. Und er hat von Anfang bis Ende abgeliefert. Er ist ein wirklich aussergewöhnlicher Bursche.»

Mercedes setzte in diesem Rennen von Anfang an auf eine Einstopp-Strategie und liess sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als klar war, dass Red Bull Racing und Ferrari zwei Mal anhalten werden.

Im Artikel erwähnt

Toto Wolff: «Klar haben wir ins Auge gefasst, dass uns Max vielleicht gefährlich werden könnte. Aber wir sind auf unserer Linie geblieben. Wir waren davon überzeugt, dass der Einstopper an diesem Tag der schnellste Weg ins Ziel ist, und genau so war es.»

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«Am Ende ist das Rennen ungefähr so zu Ende gegangen, wie wir uns das vorgestellt hatten.»

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Wolff wieder über Kimi: «Die Menschen sind ein wenig baff über die tollen Leistungen von Kimi, aber sie vergessen dabei leicht, dass dahinter neun Jahre Entwicklung stehen. Und es gab auch schwierige Momente, ich erinnere an 2025, als er eine Reihe von neun Rennen ohne Punkte hatte, als es Tränen in Belgien gab. Nicht alles war so einfach.»

«Klar konnte Kimi an der Spitze das Rennen kontrollieren, und freie Fahrt zu haben, das war für sein Rennen ganz wichtig. Aber ich glaube, noch wichtiger war es wirklich, dass wir bei unserer Linie geblieben sind. Wir hatten Vertrauen in unsere Berechnungen.»

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01

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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