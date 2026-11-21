Die Titelentscheidungen sind in diesem Jahr schon gefallen, sowohl Kimi Antonelli als auch sein Mercedes-Team verfügen über einen Vorsprung, den die Konkurrenz nicht mehr einholen kann. Deshalb konzentriert sich nun alles auf den Kampf um die Plätze dahinter. Und vor allem mit Blick auf den zweiten WM-Rang in der Fahrer-Wertung gestaltet sich der Fight in den letzten Rennen noch spannend.

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Derzeit belegt Red Bull Racing-Star Max Verstappen die zweite Position, sein Punkte-Polster von 17 WM-Zählern auf George Russell ist allerdings alles andere als gemütlich. Der Mercedes-Pilot, der in diesem Jahr viel Pech hatte, soll deshalb aus den eigenen Reihen unterstützt werden, das beteuerten sowohl die Mercedes-Teamführung als auch Champion Antonelli.

Im Qualifying zum GP in Las Vegas hatte der Brite aber das Nachsehen. Er bat darum, beim letzten und entscheidenden Versuch vom Windschatten seines Teamkollegen profitieren zu dürfen – auch weil dieser wegen des Einsatzes neuer Motor-Teile in der Startaufstellung um fünf Positionen nach hinten rücken muss.

Toto Wolff: Überrascht von Antonellis Pole

Doch dazu kam es nicht, stattdessen war es Antonelli, der am Ende den Windschatten hatte, weil er sich zurückfallen liess und hinter Arvid Lindblad unterwegs war. Er schaffte es nur knapp über die Ziellinie, eine Sekunde später war die Zeit abgelaufen. Russell hatte nicht so viel Glück, und der Unterschied zeigte sich beim Top-Speed auf der langen Geraden, dieser fiel beim Italiener 16 km/h höher aus als bei seinem Nebenmann.

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Mercedes-Teamchef Toto Wolff beteuerte, von Antonellis Pole überrascht worden zu sein. Im Gespräch mit der früheren Aston Martin-Strategin und heutigen «Sky Sports F1»-Expertin Bernie Collins sagte er: «Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie diese Pole zustande gekommen ist. Du als Strategin wirst wissen, dass wir davon ausgegangen sind, dass Kimi es entweder nicht rechtzeitig über die Linie schaffen oder dann zu nahe an Lindblad dran sein würde. Er kam 1,4 sec hinter ihm über die Linie. Ich verstehe nicht, wie man eine solche Zeit fahren kann, wenn man so nahe dran ist.»

«Wenn der Abstand zum Vordermann so gering ist, dann geht man doch davon aus, dass man zu nahe dran ist, vor allem, wenn das Auto vorne acht Zehntel langsamer ist. Aber aus irgendeinem Grund ging es dann doch auf», fuhr der Wiener fort. Auf die Frage, warum Russell nicht bevorzugt wurde, erklärte er: «Tatsächlich hatte George in meinen Augen die perfekte Position. Er war vier Sekunden hinter dem Auto vor sich unterwegs. Wir müssen uns das anschauen, entweder ist da ein Fehler in den Kurven 7 bis 9 passiert oder etwas anderes hat sich ereignet. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, aber es schien die ideale Position für eine Pole-Runde zu sein.»

Kritik von Jacques Villeneuve: «Team tat nichts, um Russell zu helfen»

Kritische Worte gab es von GP-Veteran Jacques Villeneuve, der als Experte für «Sky Sports F1» das Quali-Geschehen analysierte. Er erklärte: «Wenn Toto sagt, dass Russell vier Sekunden hinter einem Auto lag und deshalb in einer guten Position war, dann liegt das daran, dass Russell sich in diese gebracht hat. Das Team hat nichts getan, um ihm zu helfen. Er hat sich da etwas um die Antwort gedrückt. Denn Kimi hat sich bemüht, damit er sicherstellt, dass er nicht vor Russell liegt, um seinem Teamkollegen keinen Vorteil zu verschaffen. Das war offensichtlich.»

«Er hat seine eigenen Karten gespielt, obwohl er wusste, dass er am Ende die Pole nicht holen konnte», ist sich der Kanadier sicher. «Das war etwas gemein, und George dürfte wirklich verärgert sein. Vor allem, weil Antonelli die WM gewonnen hat, und das Team auch den Titel geholt hat. Sie hatten also allen Grund, nun George zu helfen.»

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