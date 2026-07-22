Mercedes vor GP in Ungarn: Klare Zielvorgabe von Teamchef Toto Wolff

In Barcelona und Silverstone musste Mercedes den Sieg Ferrari überlassen, beim Rennen vor den Toren der spanischen Metropole fuhr Lewis Hamilton seinen ersten GP-Triumph in Rot ein, auf dem britischen Traditionskurs, der den Mercedes-Werken näher ist als jede andere WM-Strecke, war Charles Leclerc der glückliche Sieger.

Werbung

Werbung

Beim jüngsten Kräftemessen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps war mit Kimi Antonelli wieder ein Sternfahrer der Erste, der die Ziellinie kreuzte. Der Teenager aus Bologna baute seine WM-Führung auf Hamilton damit auf 45 Punkte aus. George Russell ging hingegen nach einem Kontakt mit dem siebenfachen Weltmeister leer aus.

Nun steht mit dem letzten Rennwochenende vor der Sommerpause eine ganz andere Aufgabe auf dem Programm, wie Teamchef Toto Wolff erklärt: «Der Hungaroring stellt eine andere Herausforderung dar als die Rennstrecken, auf denen wir zuletzt gefahren sind. Silverstone und Spa bieten begrenzte Möglichkeiten zur Energierückgewinnung, Budapest hingegen besitzt viel Potenzial zur Rekuperation. Das verändert die Anforderungen an das Auto und die Herangehensweise an das Wochenende.»

Am Ziel hat sich aber nichts verändert, stellt der ehrgeizige Wiener klar: «Wie immer ist das Feld hart umkämpft und es werden die kleinen Details den Ausschlag geben. Unser Ziel ist klar: Wir wollen ein fehlerfreies und zuverlässiges Wochenende absolvieren und die Punkte holen, zu denen unser Auto fähig ist, bevor wir in die Sommerpause gehen.»

Werbung