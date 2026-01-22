Mercedes W17: Das ist der Look für die Formel-1-Saison 2026

In den jüngsten Jahren tat sich Mercedes schwer, ein konstant schnelles Auto zu bauen. Nachdem das Werksteam der Sternmarke zwischen 2014 und 2021 acht Mal in Folge in der Konstrukteurs-WM triumphieren konnte, folgte ab 2022 eine schwierigere Phase mit den Flügelautos, in der das Werksteam der Sternmarke in 92 Grands Prix nur sieben GP-Siege erobern konnte.

In diesem Jahr werden allerdings die Karten neu gemischt, denn umfassende Regeländerungen, die sowohl Chassis, Motor und Sprit betreffen, sorgen dafür, dass alle wieder bei Null anfangen. Die Hoffnung ist gross, wieder an die Spitze zurückzukehren, und das zu wiederholen, was dem Team aus Brackley und Brixworth bereits bei der Einführung der Turbo-Hybrid-Motoren gelang.

Wie gut der W17 sein wird, mit dem George Russell und Kimi Antonelli in diesem Jahr angreifen werden, zeigt sich wohl erst beim ersten gemeinsamen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der allerdings hinter verschlossenen Toren stattfinden wird. Die soeben veröffentlichten digitalen Bilder zeigen nur die Lackierung des neuen Formel-1-Renners mit dem Stern.

Der GP-Renner bleibt silbrig-schwarz, das Design wurde etwas angepasst und wirkt dynamischer als beim Vorgänger. Teamchef Toto Wolff sagt: «Die Formel 1 wird 2026 eine bedeutende Veränderung erleben, und wir sind auf diesen Übergang vorbereitet. Das neue Reglement erfordert Innovation und absolute Konzentration in allen Performance-Bereichen. Unsere Arbeit am neuen Auto und die langfristige Entwicklung der Power Unit sowie fortschrittlicher, nachhaltiger Kraftstoffe mit Petronas spiegeln diesen Ansatz.»

«Die Veröffentlichung der ersten Bilder des W17 ist lediglich der nächste Schritt in diesem Prozess. Sie steht für die kontinuierlichen gemeinsamen Anstrengungen unserer Teams in Brixworth und Brackley. Wir werden in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten.»

Auch auf den Rennanzügen der Fahrer ist das Microsoft-Logo zu sehen Foto: Mercedes-Benz Group Auch auf den Rennanzügen der Fahrer ist das Microsoft-Logo zu sehen © Mercedes-Benz Group

Neu ist das prominent platzierte Microsoft-Logo, das im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft zwischen dem Formel-1-Rennstall und dem Technologieunternehmen auf der Airbox prangt. «Unser Sport wird von denen vorangetrieben, die durch Innovation führend sind», sagt Wolff dazu. Er ist sich sicher: «Indem wir die Technologie von Microsoft in den Mittelpunkt unserer Teamarbeit stellen, werden wir schnellere Erkenntnisse, intelligentere Zusammenarbeit und neue Arbeitsweisen schaffen, während wir uns auf die nächste Generation in der Formel 1 vorbereiten.»

