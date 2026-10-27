Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Mexiko-GP auf 2200 Metern Höhe: Herausforderung für die neuen Motoren?

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Mexiko-Stadt – zum ersten Mal mit den neuen Motoren. Wie wird sich die dünne Höhenluft auf die Antriebseinheiten auswirken? Und was ist die größte Herausforderung?

Formel 1

Der Autodromo Hermanos Rodriguez führt z.T. durch ein altes Baseballstadion
Der Autodromo Hermanos Rodriguez führt z.T. durch ein altes Baseballstadion
Foto: XPB
Der Autodromo Hermanos Rodriguez führt z.T. durch ein altes Baseballstadion
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Große Preis von Mexiko in der Formel 1 ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung. Der Circuito Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt liegt auf gut 2200 Metern über dem Meeresspiegel. Die Luft ist dünn. Das ist macht das Rennen nicht nur für die Fahrer anstrengend, sondern ist auch eine Herausforderung für die Boliden.

Werbung

Werbung

Mexiko-City für F1-Motoren herausfordernd

Shintaro Orihara, Trackside General Manager und Chefingenieur von Motorenhersteller Honda (die Aston Martin beliefern) erklärt: «Mexiko-Stadt ist die höchstgelegene Rennstrecke im F1-Kalender. Daher ist sie natürlich auch für die Antriebseinheit eine große Herausforderung. In dieser Höhe nimmt die Luftdichte ab. Um denselben Luftstrom wie auf Meereshöhe zu erzielen, muss der Turbolader stärker arbeiten. In Mexiko kommt es daher darauf an, wie stark wir den Turbolader auslasten können und wie nah an den Bedingungen auf Meereshöhe wir den Motor betreiben können.»

Es ist die erste Reise in solche Höhen mit dem neuen Motorenreglement, das seit der Saison 2026 gilt. Entsprechend groß sind die Fragezeichen. Orihara: «Da es in diesem Jahr keine MGU-H-Unterstützung gibt, wird der Turbolader stärker beansprucht. Angesichts der neuen Vorschriften in diesem Jahr ist es schwierig, die Situation vollständig einzuschätzen, bevor wir tatsächlich auf der Strecke fahren. Daher ist es während des freien Trainings von größter Bedeutung, sich an die besonderen Bedingungen in Mexiko anzupassen.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM