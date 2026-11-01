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Mexiko-GP-Sieger Max Verstappen: «Das war verdammt hektisch da draussen!»

Max Verstappen hat den Grossen Preis von Mexiko gewonnen. Der Niederländer lässt im Autódromo Hermanos Rodríguez Lewis Hamilton hinter sich, holt seinen 74. GP-Sieg und lobt Champion Antonelli.

Formel 1

Verstappen vor Hamilton und Antonelli, hinten Russell
Verstappen vor Hamilton und Antonelli, hinten Russell
Foto: XPB
Verstappen vor Hamilton und Antonelli, hinten Russell
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Makellose Leistung von Max Verstappen beim Traditions-GP von Mexiko: Der Red Bull Raing-Star erobert im Autódromo Hermanos Rodríguez seinen 74. GP-Triumph, den dritten in der Saison 2026 (nach Bahrain und Singapur) und seinen sechsten in Mexiko (nach 2017, 2018, 2021, 2022 und 203). Gleichzeitig ist dies sein 138. Podestplatz in der Königsklasse.

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Für Verstappens Rennstall Red Bull Racing ist dies der 133. GP-Sieg, der dritte in der laufenden Saison und der sechste im mexikanischen Autódromo (alle mit Max).

Der Niederländer erzählt nach seiner fabelhaften Darbietung: «Das war heute verdammt hektisch da draussen! Ich glaube, der Grundstein zum Sieg war mein Start zum Grand Prix. Ich kam gut weg, konnte mich in der ersten Kurve gegen Hamilton wehren, es folgte eine sehr flotte erste Runde.»

Im Artikel erwähnt

«Wir hatten eine andere Strategie als die Gegner, indem wir auf den mittelharten Reifen losfuhren, nicht auf den weichen. Das Auto war nicht so schnell wie erhofft, aber schnell genug, dass ich mich da vorne festkrallen konnte.»

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«Die Strafe für Leclerc bedeutete, dass wir in Führung gehen konnte. Aber Ferrari war immer in der Nähe, und ganz ehrlich – ich bin zum Schluss gegen Lewis gewaltig ins Schwitzen gekommen.»

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«Die Sache mit Hamilton in Kurve 1 war wirklich knifflig. Es ist ein so langer Weg zur ersten Kurve. Du musst dort deinen Bremspunkt behutsam und doch entschlossen wählen, dann ist da auch noch eine gemeine Bodenwelle.»

«Ich musste vorsichtig und doch unerbittlich sein, es ist nicht leicht, da die richtige Balance zu finden. Aber alles ist gut gegangen, und ich könnte nicht glücklicher sein.»

«Ich freue mich auch sehr für Kimi Antonelli, er hat eine so überragende Saison gezeigt. In diesem Alter solche Rennen zu zeigen und Weltmeister zu werden, das haut dich einfach aus den Socken. Es war so schön, ihn vorhin mit seiner ganzen Familie und dem Team feiern zu sehen – das sind total emotionale Momente, und ich freue mich mit ihm. Er darf wirklich stolz sein auf sich.»

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Max Verstappen

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Scuderia Ferrari HP

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Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

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Franco Colapinto

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Pierre Gasly

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