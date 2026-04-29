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Miami-GP: Ferrari mit neuen Teilen für Lewis Hamilton und Charles Leclerc

Das Ferrari-Team hat in den bisherigen drei Grands Prix jeweils einen Podestplatz feiern dürfen. Die Mannschaft aus Maranello nutzte die Pause im April, um nachzulegen. Das sagt Teamchef Fred Vasseur.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Hamilton und Leclerc rücken in Miami mit neuen Teilen aus
Hamilton und Leclerc rücken in Miami mit neuen Teilen aus
Foto: Charniaux / XPB Images
Hamilton und Leclerc rücken in Miami mit neuen Teilen aus
© Charniaux / XPB Images

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Das Ferrari-Team hatte sich lange auf die diesjährige Formel-1-Saison vorbereitet. Weil mit den umfassenden Regeländerungen auch eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz kam, wurde der Fokus im vergangenen Jahr schon früh auf die Entwicklung des diesjährigen GP-Autos gelegt. Entsprechend gross waren die Erwartungen an den SF-26.

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Die Spitzenposition konnte der Rennstall aus Maranello bisher nicht übernehmen – als grosser Favorit entpuppte sich das Mercedes-Team, das alle bisherigen Siege in diesem Jahr feiern durfte. Doch erster Verfolger des Werksteams der Sternmarke sind die Roten, die in jedem der drei GP in diesem Jahr jeweils einen Podestplatz feiern durften.

Nach dem Saisonauftakt in Melbourne und auch nach dem jüngsten Rennen auf dem Suzuka Circuit war jeweils Charles Leclerc der Fahrer, der sich zum Mercedes-Duo aufs GP-Podest gesellte. Im zweiten Grand Prix des Jahres in Schanghai strahlte Lewis Hamilton vom Treppchen. Sein dritter Rang war sein erster GP-Podestplatz mit dem ältesten GP-Rennstall der Welt.

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Den rennfreien April nutzte die Truppe von Teamchef Fred Vasseur, um die Daten der ersten Rennen zu analysieren und nachzulegen. Der Franzose erklärt: «Wir freuen uns, nach einer so langen Pause wieder zurückzukehren, es ist ungewöhnlich, zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits in dieser Situation zu sein.»

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Der Einsatz hinter den Kulissen bleibt nicht ohne Folgen, Hamilton und Leclerc dürfen sich über neue Teile freuen, wie der Ingenieur bestätigt: «Wir haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet und die Zeit genutzt, um in Maranello alle Daten zu studieren und uns so gut wie möglich auf das anstehende Rennen in Miami vorzubereiten. Wir werden ein paar Aero-Updates dabei haben, aber das werden die anderen Teams sicherlich auch. Es wird also wichtig sein, dass wir fokussiert bleiben und weiter hart arbeiten, um das Beste aus der einzigen freien Trainingsstunde herauszuholen, bevor es ins Sprint-Qualifying geht.»

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