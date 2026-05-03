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Miami-GP-Sieger Kimi Antonelli (Mercedes): «Ich hatte verdammt viel Glück»

WM-Leader Kimi Antonelli hat sich beim spannenden Grand Prix von Miami den Sieg gesichert: Der 19-jährige Italiener zeigt in Florida eine starke Leistung und gewinnt zum dritten Mal in Folge von Pole.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli (rechts) kurz nach dem Start mit blockierenden Rädern
Kimi Antonelli (rechts) kurz nach dem Start mit blockierenden Rädern
Foto: XPB
Kimi Antonelli (rechts) kurz nach dem Start mit blockierenden Rädern
© XPB

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Was für eine bärenstarke Leistung von Mercedes-Juwel Kimi Antonelli: Der italienische Teenager triumphiert beim unterhaltsamen Grand Prix von Miami, es ist sein dritter GP-Sieg in Folge von Pole – das hat in der Formel 1 so noch kein Fahrer geschafft!

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Mika Häkkinen und Damon Hill haben ihre ersten drei GP-Siege ebenfalls in Folge geholt, aber nicht von Pole wie Kimi. Zudem hat nun erstmals ein Fahrer einen Miami-GP aus Reihe 1 gewonnen.

Dies ist Kimis erster Sieg in Nordamerika, gleichzeitig sein siebter Podestplatz, gleich viele wie Luigi Musso, Pedro Rodríguez und Johnny Herbert.

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Für Kimis Rennstall Merceddes ist der Sieg beim Miami-GP der 135. Formel-1-Triumph, der erste bei diesem Rennen. Was Mercedes Mut machen wird: Ihr grosses Update kommt erst in Kanada, aber dennoch haben sie hier die Oberhand behalten.

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Kimi ist nach seiner tollen Fahrt sichtlich geschafft auch auch offensichtlich happy: «Mein Start war nicht so übel wie im Sprint, aber auch nicht wirklich gut. Ich blockierte kurz die Räder in die erste Kurve hinein, dann hatte ich mit dem ganzen Trubel in Kurve 2 verdammt viel Glück, als sich Max Verstappen gedreht hat.»

«Später erlaubte ich mir Fehler mit dem Energie-Management gegen Leclerc und Norris. Das war nicht so gut. Danach aber konnten wir guten Speed zeigen. Der Schlüssel zum Sieg war das Timing des Reifenwechsels, wir haben hier durch die perfekte Strategie gewonnen.»

Auch Antonelli ist sprachlos über seinen neuen Formel-1-Rekord – erste drei GP-Siege in Folge und alle von Pole. «Was soll ich sagen? Ich bin selber baff. Das ist schön, und natürlich darf sich die ganze Mannschaft darüber freuen, aber ohne die harte Arbeit der ganzen Mannschaft wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin mir aber im Klaren darüber, dass der Weg zum Titel noch sehr weit ist.»

«Ich ändere nichts an meinem Vorgehen: Ein Rennen ums andere, jedes Mal versuchen, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Grosses Dankeschön ans ganze Team, unsere harte Arbeit macht sich bezahlt.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

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+27,092

1:31,949

22

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+43,949

1:33,110

14

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+44,245

1:32,515

14

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

8

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

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+1:30,972

1:33,784

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