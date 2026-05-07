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Miami-Schlusslicht Valtteri Bottas erklärt: Deshalb kommt kein Frust auf

Valtteri Bottas kam beim ersten Cadillac-Heimspiel in Miami als Letzter mit zwei Runden Rückstand auf Sieger Kimi Antonelli ins Ziel. Warum das nicht für Frust sorgt, erklärte er nach dem Rennen.

Formel 1

Valtteri Bottas blickt mit Zuversicht aufs nächste Rennen
Valtteri Bottas blickt mit Zuversicht aufs nächste Rennen
Foto: Rew / XPB Images
Valtteri Bottas blickt mit Zuversicht aufs nächste Rennen
© Rew / XPB Images

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Als Valtteri Bottas seinen Vertrag mit Cadillac unterzeichnete, war dem langjährigen GP-Star klar, dass ihn kein leichtes Spiel erwarten würde. Denn der 36-jährige Formel-1-Routinier weiss, dass es dauern wird, bis der Neueinsteiger in der Königsklasse konkurrenzfähig ist – zu gross ist die Herausforderung, gegen die etablierten Rennställe zu bestehen.

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In Miami bestritt der US-Rennstall das erste von drei Formel-1-Rennwochenenden vor heimischer Kulisse. Und beide Cadillac-Piloten schafften es ins Ziel. Sergio Pérez kam als Sechszehnter über die Linie und beendete das Rennen damit eine Runde hinter Sieger Kimi Antonelli. Bottas musste sich mit dem achtzehnten und letzten Platz begnügen. Für ihn war das Rennen bereits nach 55 Runden vorbei.

Auf die Frage, ob angesichts der Schwierigkeiten, die Cadillac bekundet, Frust aufkomme, erklärte der Finne gelassen: «Nein, da ist kein Frust, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, dass es schwierige Momente geben wird, und das Rennen war auch sehr hart.»

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Und der zehnfache GP-Sieger schilderte: «Im Qualifying lief es super auf den frischen Reifen. Aber sobald die Reifen abgebaut haben, war unser Tempo ziemlich schlecht. Und wir tun uns mit einigen Komponenten auch immer noch schwer, es liegt also noch viel Arbeit vor uns.»

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Man gehe aber in die richtige Richtung, betonte der aktuelle WM-Neunzehnte: «Wir machen in einigen Bereichen, die nicht ersichtlich sind, Fortschritte. Das Tempo sah zwischenzeitlich besser aus als zuvor, aber es gab auch Augenblicke, in denen es nicht so gut war. Aber ich denke, dass unsere Upgrades funktioniert haben. Es ist noch nicht alles, wie es sein sollte, aber insgesamt bewegen wir uns in die richtige Richtung.»

Der Blick in die nahe Zukunft stimmt Bottas auf jeden Fall zuversichtlich: «Ich denke, dass unsere grösste Schwäche die schnellen und mittelschnellen Kurven sind. Und in Montreal haben wir langsame und mittelschnelle Geschwindigkeiten. Ich hoffe deshalb, dass wir etwas näher dran sein werden. Auch ist die Runde relativ kurz, das sollte dafür sorgen, dass die Abstände geringer ausfallen. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Rennwochenende.»

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

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Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

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