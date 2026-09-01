Ferrari & Schumacher: Vettel in Monza, Hamilton/Leclerc-Auto neu lackiert

1996 begann Michael Schumacher sein Abenteuer bei Ferrari: Im ersten Jahr in Rot eroberte der Deutsche die Siege bei den Grossen Preis von Spanien, Belgien und Italien.

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Ferrari schreibt dazu: «Anlässlich des Grossen Preises von Italien in Monza feiert die Scuderia Ferrari HP eines der bedeutendsten Kapitel ihrer Geschichte. In diesem Jahr jährt sich Michael Schumachers erste Saison in Maranello zum 30. Mal. Der deutsche Fahrer kam 1996 zum Team und spielte im folgenden Jahrzehnt eine zentrale Rolle in einer Zeit, die das Team grundlegend veränderte und eine aussergewöhnliche Erfolgsserie einläutete. Bei Michaels Zeit bei Ferrari ging es um weit mehr als nur Siege und Titel: Sein unermüdliches Streben nach Perfektion, seine Liebe zum Detail, seine Disziplin und seine Fähigkeit, ein echter Teamplayer zu sein, trugen dazu bei, eine Kultur zu schaffen, die zu einem der prägenden Merkmale der Scuderia wurde. Auch 30 Jahre später ist diese Kultur nach wie vor Teil der Art und Weise, wie Ferrari heute an den Wettbewerb herangeht. Monza ist daher der ideale Ort, um dieses Vermächtnis zu feiern – nicht nur, indem wir auf das Erreichte zurückblicken, sondern auch, indem wir die Werte würdigen, die bis heute Teil von Ferrari sind.»

«Schumacher kam als zweifacher Weltmeister nach Maranello und hinterliess sofort einen unauslöschlichen Eindruck, der untrennbar mit der modernen Geschichte von Ferrari verbunden sein sollte. Sein erster Sieg im roten Ferrari gelang ihm noch im selben Jahr in Spanien, gefolgt von zwei weiteren in Belgien und in Monza, wo er der Scuderia den ersten Sieg beim Grossen Preis von Italien seit 1988 bescherte. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Beziehung zwischen Michael, dem Team und den Tifosi.»

«Während seiner elf Saisons im Team trug Schumacher dazu bei, Ferrari wieder an die Spitze der Formel 1 zu führen – mit sechs Konstrukteurs-Titeln in Folge von 1999 bis 2004 und fünf Fahrer-Weltmeisterschaften hintereinander von 2000 bis 2004. Im Mittelpunkt dieser Erfolge stand ein Ansatz, der auf kontinuierlicher Verbesserung, Vorbereitung, Teamarbeit und der Entschlossenheit beruhte, stets das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

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«Genau diese Prinzipien stehen im Mittelpunkt von Ferraris Hommage an Michael in Monza in diesem Jahr, die unter dem Namen «Sunday Rituals» steht. Der Name steht für etwas, das über den Rennsport selbst hinausgeht: die Rituale, Emotionen und die gemeinsame Leidenschaft, die Ferrari und seine Tifosi seit Generationen an Grand-Prix-Sonntagen zusammenbringen. Kaum ein Ort verkörpert diese Verbundenheit so stark wie Monza, und kaum ein Fahrer hat sie so verkörpert wie Michael.»

Die alte/neue Lackierung Foto: Ferrari Die alte/neue Lackierung © Ferrari

«Die SF-26 von Charles Leclerc und Lewis Hamilton werden daher in Monza in einer Sonderlackierung an den Start gehen, die vom Ferrari F310 inspiriert ist, mit dem Michael 1996 seine Karriere begann. Das Auto wird überwiegend rot sein, mit etwas Weiss an den Kotflügeln sowie Schwarz. Die Räder stammen wie damals von BBS und weisen einen Hauch von Gold auf, der an die ursprüngliche Farbe der in jener Saison verwendeten Magnesiumfelgen erinnert.»

Neue Farben für Hamilton und Leclerc Foto: Ferrari Neue Farben für Hamilton und Leclerc © Ferrari

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«Das Auto wird ausserdem das von Michael verwendete Logo tragen, das aus den Buchstaben M und S besteht, die die Silhouette eines Formel-1-Cockpits bilden. Auf der Nase wird es eine grafische Anspielung auf das Helmdesign des deutschen Meisters geben, das in den letzten Saisons sieben Sterne auf rotem Hintergrund zeigte.»

«In Monza werden zudem drei Fahrzeuge aus verschiedenen Jahren von Michaels Ferrari-Karriere zu sehen sein. Dazu gehören natürlich der F310 von 1996, der den Beginn dieser Reise symbolisiert, der 248 F1 von 2006, mit dem Michael seine Zeit im roten Rennwagen beendete, sowie der Ferrari F2002, eines der legendärsten Fahrzeuge der Schumacher-Ära.»

«In einer der dominantesten Saisons, die die Formel 1 je gesehen hat, sicherte sich Michael bereits im Juli in Frankreich – sechs Rennen vor Saisonende – den Fahrertitel, während Ferrari in Ungarn mit 15 Siegen aus 17 Rennen die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft für sich entschied. Am kommenden Samstagnachmittag wird Rubens Barrichello, Michaels Teamkollege während der fünf aufeinanderfolgenden Saisons mit Fahrertitel von 2000 bis 2004, am Steuer des F2002 sitzen. Der Brasilianer hat eine besondere Verbindung zu diesem Auto und zu Monza, da er 2002 mit einem solchen den Großen Preis von Italien gewann.»

«Am Sonntag, vor dem Start des Grand Prix, wird der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel mit demselben Auto eine Ehrenrunde drehen, um Schumachers Vermächtnis zu würdigen. Für Seb, der mit Michael als Idol aufgewachsen ist, bevor er selbst Ferrari-Pilot wurde, sowie für alle Fans auf den Tribünen wird dies ein besonders emotionaler Moment sein.»

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Lewis Hamilton und Charles Leclerc tragen eine exklusive Puma-Kollektion, die an Schumachers Debütjahr 1996 erinnert. Dazu wird ihr Rennwagen am kommenden Wochenende in der Lackierung von Schumachers Ferrari 1996 auftreten.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton Foto: Ferrari Charles Leclerc und Lewis Hamilton © Ferrari

Mit Bekleidungs-Partner Puma hat Ferrari die «Monza Limited Edition» präsentiert. Diese Sonderkollektion greift zahlreiche Design-Elemente aus der Zeit Mitte der 90er Jahre auf. Zur Kollektion gehören T-Shirt, Hemd, Rennjacke und Kappe. Besonders auffällig ist die Jacke, deren Nähte und Konstruktion direkt vom Rennanzug Schumachers inspiriert wurden.

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Sieben Sterne für die sieben WM-Titel von Michael Schumacher Foto: Ferrari Sieben Sterne für die sieben WM-Titel von Michael Schumacher © Ferrari

Auf den Hemden sind sieben Sterne zu sehen, die Schumachers sieben WM-Titel repräsentieren. Auf der Kappe ist ein Lorbeerkranz zu sehen.

Die neue Kollektion von Ferrari Foto: Ferrari Die neue Kollektion von Ferrari © Ferrari

Hamilton und Leclerc werden diese besondere Kollektion während des gesamten Monza-Wochenendes tragen.

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