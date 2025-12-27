Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Michael Schumacher und Max Verstappen: Das ist der gemeinsame Nenner

Beide gehören zu den Grössten des Sports, und beide verbindet eine besondere Qualität: Was Michael Schumacher und Max Verstappen so besonders macht, erklärt Ralf Schumacher.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen weiss, wie man ein Team zu Bestleistungen antreibt
Max Verstappen weiss, wie man ein Team zu Bestleistungen antreibt
Foto: Zak Mauger / Getty Images
Max Verstappen weiss, wie man ein Team zu Bestleistungen antreibt
© Zak Mauger / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Obwohl sich Max Verstappen in dieser Saison mit dem zweiten WM-Rang begnügen musste, sind sich die GP-Experten einig: Auch in diesem Jahr hat der Red Bull Racing-Star seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Für viele Fans und Beobachter steht deshalb ausser Frage, dass der vierfache Weltmeister zu den Grössten des Sports gehört.

Werbung

Werbung

Auch Ralf Schumacher ist überzeugt. In der jüngsten Ausgabe des Sky-Podcasts «Backstage Boxengasse» erklärt der ehemalige GP-Pilot und Bruder von Michael Schumacher auf die hypothetische Frage, welche beiden Fahrer aus der ganzen Geschichte der Königsklasse er für sein Team wählen würde: «Ich würde meinen Bruder und Max Verstappen wählen.»

Der Deutsche ist überzeugt, dass die beiden Ausnahmekönner auch miteinander klargekommen wären: «Ich glaube, das wäre sehr interessant, und ich denke auch, dass sie klarkommen, weil beide auf sehr hohem Niveau und auch vernünftig sind. Ich denke, das wäre ein sehr, sehr gesunder Fight, und rein vom Niveau her, glaube ich, dass sie die besten Fahrer sind, zumindest seit ich die Formel 1 kenne.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der 50-Jährige weiss auch, was beide GP-Stars auszeichnet: «Sie können immer, auch unter Druck, die Leistung abrufen und wirklich immer schneller sein als ihre Teamkollegen. Sie holen das Beste aus dem Auto und auch aus dem Team. Darüber reden wir oft, und das hat Max Verstappen jetzt offensichtlich auch super hinbekommen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien