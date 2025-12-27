Michael Schumacher und Max Verstappen: Das ist der gemeinsame Nenner

Obwohl sich Max Verstappen in dieser Saison mit dem zweiten WM-Rang begnügen musste, sind sich die GP-Experten einig: Auch in diesem Jahr hat der Red Bull Racing-Star seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Für viele Fans und Beobachter steht deshalb ausser Frage, dass der vierfache Weltmeister zu den Grössten des Sports gehört.

Auch Ralf Schumacher ist überzeugt. In der jüngsten Ausgabe des Sky-Podcasts «Backstage Boxengasse» erklärt der ehemalige GP-Pilot und Bruder von Michael Schumacher auf die hypothetische Frage, welche beiden Fahrer aus der ganzen Geschichte der Königsklasse er für sein Team wählen würde: «Ich würde meinen Bruder und Max Verstappen wählen.»

Der Deutsche ist überzeugt, dass die beiden Ausnahmekönner auch miteinander klargekommen wären: «Ich glaube, das wäre sehr interessant, und ich denke auch, dass sie klarkommen, weil beide auf sehr hohem Niveau und auch vernünftig sind. Ich denke, das wäre ein sehr, sehr gesunder Fight, und rein vom Niveau her, glaube ich, dass sie die besten Fahrer sind, zumindest seit ich die Formel 1 kenne.»

Der 50-Jährige weiss auch, was beide GP-Stars auszeichnet: «Sie können immer, auch unter Druck, die Leistung abrufen und wirklich immer schneller sein als ihre Teamkollegen. Sie holen das Beste aus dem Auto und auch aus dem Team. Darüber reden wir oft, und das hat Max Verstappen jetzt offensichtlich auch super hinbekommen.»

