Mick Doohan über F1-Aus von Sohn Jack: «Unfair von Anfang an»

MotoGP-Ikone Mick Doohan nimmt klar Stellung zum Aus seines Sohnes Jack als Stammfahrer in der Formel («unfair») und verpasst Jack Doohans früherem Team Alpine dabei noch einen Seitenhieb.