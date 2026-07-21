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Mick Schumacher: IndyCar-Bestmarke an ungewöhnlichem Renntag

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat im IndyCar-Rennen in Nashville sein bisher bestes Ergebnis erzielt. Der Deutsche wurde Achter. Ungewöhnlich: Das Rennen fand erst am Montag statt.

Formel 1

Mick Schumacher beim IndyCar-Rennen in Nashville
Mick Schumacher beim IndyCar-Rennen in Nashville
Foto: Penske Entertainment / James Black
Mick Schumacher beim IndyCar-Rennen in Nashville
© Penske Entertainment / James Black

Im Artikel erwähnt

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Großer Erfolg für den früheren Formel-1-Piloten Mick Schumacher! Der deutsche Rennfahrer fuhr am Montag (!) in Nashville seine erste Top-10-Platzierung seit seinem Start in der IndyCar-Serie ein. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde Achter und kämpfte sich viele Plätze nach vorne.

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Mick Schumacher mit erster Top-10-Platzierung

Auf dem Nashville Superspeedway, also einem der herausfordernden Ovalkurse, die für Mick Schumacher komplett neu sind, gelang dem Rookie die persönliche Rekord-Platzierung. Es ist sein bislang mit Abstand bestes Ergebnis in der IndyCar-Rennserie. Vorher war der Rookie nicht über Platz 16 (drei Rennen zuvor in Madison/Illinois) hinausgekommen.

Das Besondere bei Mick Schumachers Top-10-Rennen: Das Event fand ausnahmsweise nicht am Sonntag, sondern erst am Montag statt. Am Sonntagabend, für den das Oval-Rennen eigentlich angesetzt war, hatte es zu stark geregnet und gewittert. Daher wurde das Event verschoben und fand einen Tag später und schon am Nachmittag statt. Nachmittagsrennen? Liegt Mick Schumacher das aus den alten Formel-1-Zeiten vielleicht einfach besser? Indy-Rennstart war tatsächlich zur gewohnten F1-Startzeit 15 Uhr (Ortszeit).

Im Artikel erwähnt

Mick Schumacher ließ sich auch von mehreren Gelbphasen durch Unfälle nicht aus der Ruhe bringen. Er war von Platz 16 ins Rennen gestartet und arbeitete sich fleißig nach vorn. Mit Platz 8 sammelte er 24 weitere Punkte im Gesamtklassement. Er ist damit jetzt auf Rang 24 von insgesamt 33 Fahrern.

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Mick Schumacher durchlief erfolgreich die Formel-1-Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3, holte dort jeweils den Titel. Zwei Saisons absolvierte er 2021 und 2022 für Haas in der Formel 1. Zur Saison 2026 der Wechsel in die USA zum Indy-Team Rahal Letterman Lanigan Racing.

TV-Programm

Alex Palou vom Team Chip Ganassi Racing gewann das Nashville-Rennen und baute damit seine Gesamtführung aus – einen Tag nach dem Sieg bei der Fußball-WM also der nächste Erfolg für Spanien. Palou liegt jetzt 83 Punkte vor David Malukas (Team Penske).

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