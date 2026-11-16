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Ex-F1-Pilot Mick Schumacher will IndyCar nach Deutschland holen

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher (2021 und 2022 für Haas) gibt in der IndyCar Gas. 2027 fährt die US-Serie in Barcelona – und Mick Schumacher würde die IndyCars gern nach Deutschland holen.

Silja Rulle

Von

Formel 1

IndyCar-Pilot Mick Schumacher
IndyCar-Pilot Mick Schumacher
Foto: Penske Entertainment
IndyCar-Pilot Mick Schumacher
© Penske Entertainment

Im Artikel erwähnt

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Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher geht 2027 in seine zweite IndyCar-Saison. Nach einem Jahr am Steuer für Rahal Letterman Lanigan Racing wechselt Schumi Junior kommendes Jahr zu Meyer Shank Racing (für das Team gewann Felix Rosenqvist 2026 das Indy500). Nach einem Jahr in den USA geht es für Mick Schumacher 2027 nun wieder zurück nach Europa – allerdings nur für ein Rennen.

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IndyCar in Barcelona: Mick Schumacher kennt den Kurs

2027 steht ein IndyCar-Rennen in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya an. Die US-Serie macht einen ungewöhnlichen Ausflug auf die andere Seite des Atlantiks. Den Kurs bei Barcelona kennt Mick Schumacher aus den Formel-Nachwuchsklassen bestens und auch aus der Formel 1. In Barcelona fanden zu Micks F1-Zeiten die Wintertests statt, außerdem fuhr er zwei Spanien-GPs auf dem Kurs nördlich der katalanischen Metropole. Mick Schumacher zu SPEEDWEEK.com: «Ich kann auf jeden Fall viel Erfahrung von der Strecke mitbringen. Das könnte den Teams entsprechend helfen.»

Und er ergänzt: Lokalheld Alex Palou (fährt für Chip Ganassi Racing, die mit Micks Team zusammenarbeiten) kennt den Kurs natürlich auch wie seine Westentasche. Schumacher: «Alex kennt sich dort natürlich auch sehr, sehr gut aus. Wir sollten also ein gutes Paket zusammenschnüren und einen Vorteil gegenüber anderen Teams haben.»

Im Artikel erwähnt

Der Circuit de Catalunya ist 2027 nicht Teil des Formel-1-Kalenders. Den Spanien-GP richtet seit 2026 der Madring in Madrid aus. Barcelona ist in eine Rotation über zwei Jahre gegangen. Nach 2026 wird also erst wieder 2028 dort gefahren (unter dem Namen Katalonien-GP).

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Mick Schumacher würde gern in Deutschland fahren

Ein richtiges Heimrennen in Deutschland würde dem Sohn des siebenmaligen F1-Weltmeisters Michael Schumacher auch gefallen. Kurz nach dem Millenium fuhr die IndyCar, damals noch als CART, zweimal auf dem Lausitzring (2001 mit dem schweren Unfall von Alex Zanardi). Schumi jr.: «Das große Ziel wäre ja natürlich, IndyCar zurück nach Deutschland zu bringen.»

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Und wo? Mick Schumacher: «Am liebsten natürlich auf dem Nürburgring.» Seine Familie kommt aus der Region. Er ist aber für vieles offen: «Je nachdem, wo es am besten ist für alle in Deutschland. Ich glaube, Hockenheim wäre wohl am einfachsten und hätte das meiste Potenzial für die IndyCar. Hockenheim war auch ein gutes Fleckchen für mich, wo ich damals die Meisterschaft in der Formel 3 gewonnen habe.»

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