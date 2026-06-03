Monaco-GP: Formel 1 am Wochenende in Deutschland im Free-TV!

Deutsche TV-Zuschauer können sich freuen! Die Formel 1 kommt ins Free-TV – zumindest erst mal für den Monaco-Grand-Prix am Wochenende. Weitere Rennwochenenden dürften folgen. Das Rennen in Monte Carlo am Sonntag und das Qualifying am Samstag laufen auf RTL, RTL Nitro und Sky – also bei den RTL-Sendern in Deutschland frei empfangbar.

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Eigentlich galt für den deutschen Markt in der Formel 1: Sky Deutschland zeigt alle Sessions über ihren Pay-TV-Sender Sky F1 oder über die Streamingangebote WOW und SkyGo. Dazu kamen in den vergangenen Jahren Sublizenzen durch RTL bei ausgewählten Rennen, oft deckte das aber nur das Qualifying beim Streamingdienst RTL+ ab und nur einen Teil der geplant 24 Rennen.

So läuft die Free-TV-Übertragung der Formel 1 am Wochenende

Was in diesem Jahr neu ist: Der Sender Sky gehört nun offiziell RTL. Der Deal war bereits seit längerem beschlossen, wurde aber im Frühjahr 2026 auch kartellrechtlich offiziell durchgewunken. Die konzerninterne Veränderung wirkt sich auch die Übertragung aus: Vor den Kameras treten die Crews von Sky (Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner, Ralf Schumacher, Sascha Roos und Timo Glock) und RTL (Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner) gemeinsam auf, also für die Vorberichte und die Analysen. Die Sessions werden separat kommentiert.

Am Samstag startet RTL um 15.15 Uhr mit der Übertragung des Qualifyings. Fußballfans können direkt dranbleiben und am Abend das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA schauen. Am Sonntag beginnt RTL um 13.30 Uhr mit der Übertragung. Parallel überträgt jeweils wie gewohnt auch Sky. Den kompletten TV-Plan sowie die übertragenden Sender in Österreich und der Schweiz finden Sie hier:

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Monaco-GP im TV

Freitag, 5. Juni

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Samstag, 6. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

15.15 RTL und Nitro – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35 ORF 1 – Formel-1-News

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung