Monaco-GP: Formel 1 am Wochenende in Deutschland im Free-TV!
Am Wochenende fährt die Formel 1 in Monaco. Neu für deutsche TV-Zuschauer: Neben Sky überträgt auch RTL Qualifying und Rennen. Der Grand Prix in Monte Carlo ist also im Free-TV zu sehen.
Deutsche TV-Zuschauer können sich freuen! Die Formel 1 kommt ins Free-TV – zumindest erst mal für den Monaco-Grand-Prix am Wochenende. Weitere Rennwochenenden dürften folgen. Das Rennen in Monte Carlo am Sonntag und das Qualifying am Samstag laufen auf RTL, RTL Nitro und Sky – also bei den RTL-Sendern in Deutschland frei empfangbar.
Eigentlich galt für den deutschen Markt in der Formel 1: Sky Deutschland zeigt alle Sessions über ihren Pay-TV-Sender Sky F1 oder über die Streamingangebote WOW und SkyGo. Dazu kamen in den vergangenen Jahren Sublizenzen durch RTL bei ausgewählten Rennen, oft deckte das aber nur das Qualifying beim Streamingdienst RTL+ ab und nur einen Teil der geplant 24 Rennen.
So läuft die Free-TV-Übertragung der Formel 1 am Wochenende
Was in diesem Jahr neu ist: Der Sender Sky gehört nun offiziell RTL. Der Deal war bereits seit längerem beschlossen, wurde aber im Frühjahr 2026 auch kartellrechtlich offiziell durchgewunken. Die konzerninterne Veränderung wirkt sich auch die Übertragung aus: Vor den Kameras treten die Crews von Sky (Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner, Ralf Schumacher, Sascha Roos und Timo Glock) und RTL (Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner) gemeinsam auf, also für die Vorberichte und die Analysen. Die Sessions werden separat kommentiert.
Am Samstag startet RTL um 15.15 Uhr mit der Übertragung des Qualifyings. Fußballfans können direkt dranbleiben und am Abend das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA schauen. Am Sonntag beginnt RTL um 13.30 Uhr mit der Übertragung. Parallel überträgt jeweils wie gewohnt auch Sky. Den kompletten TV-Plan sowie die übertragenden Sender in Österreich und der Schweiz finden Sie hier:
Monaco-GP im TV
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Freitag, 5. Juni
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13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial
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13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
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13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
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13.30 Erstes Training
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15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994
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16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
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16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
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17.00 Zweites Training
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18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
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19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
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21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
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23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung
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Samstag, 6. Juni
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06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
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07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
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09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
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11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025
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16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
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12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
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12.30 Drittes Training
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15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
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15.15 RTL und Nitro – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.35 ORF 1 – Formel-1-News
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15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
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17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
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18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
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22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987
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23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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Sonntag, 7. Juni
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06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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11.20 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying moments of 2025
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12.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
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13.30 RTL und Nitro – Vorberichte zum Rennen
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13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
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13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen
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14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen
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14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco
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14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco
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15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden) Bei uns im Live-Ticker
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17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens
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17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
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17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer
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18.10 ServusTV – Zusammenfassung Rennen
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18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
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21.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung
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