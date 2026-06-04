Monaco-GP: Hat Formel-1-Weltmeister Lando Norris eine Chance auf den Sieg?

Im vergangenen Jahr konnte Lando Norris auf dem Weg zu seinem ersten Formel-1-WM -Titel einen ganz besonderen Triumph feiern: Der McLaren-Pilot sicherte sich den prestigeträchtigen Sieg im Monaco-GP. Den Grundstein dafür legte er bereits im Qualifying mit der Eroberung der Pole-Position, die er sich mit der schnellsten Runde, die auf dem Strassenkurs je notiert wurde, gesichert hatte.

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Damit stach er Lokalmatador Charles Leclerc aus, der in allen freien Trainings zuvor die Nase vorn gehabt hatte. Der Monegasse, der sein Heimrennen im vorangegangenen Jahr gewinnen konnte, musste sich auch im GP mit dem zweiten Platz begnügen. Sehr zum Ärger des heimischen Publikums, das auf eine Wiederholung des 2024er-Erfolgs gehofft hatte.

In diesem Jahr wird der Ferrari-Star erneut als Favorit gehandelt – auch Norris traut ihm die Pole zu, wie er in Montreal offenbart hatte. Aber wie sieht es mit den eigenen Sieg-Chancen aus? Norris sagt im Fahrerlager von Monaco dazu: «Im vergangenen Jahr waren wir zu diesem Zeitpunkt der Saison wahrscheinlich etwas stärker unterwegs als jetzt, wir sind wohl nicht ganz auf dem Level von 2025.»

«Aber wir sind optimistisch», fügte der 26-Jährige an, und relativierte im gleichen Atemzug: «Wir wollen natürlich versuchen, den Sieg zu holen, das bleibt das Ziel, das wir uns selbst gesetzt haben. Aber Ferrari und Mercedes waren in den bisherigen Rennen der Saison sehr, sehr stark, besonders Mercedes. Wir wollen deshalb auch nicht zu optimistisch sein. Doch wir starten ins Wochenende mit dem festen Glauben, dass es möglich ist.»

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